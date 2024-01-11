Израиль продлил разрешение на пребывание граждан Украины
Киев • УНН
Израиль продлил вид на жительство украинским гражданам до конца 2024 года, демонстрируя поддержку Украины.
Власти в Израиле продлили гражданам Украины разрешение на пребывание на территории страны до конца года. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает УНН.
Приветствуем решение правительства Израиля продлить разрешение на пребывание граждан Украины в Израиле до конца 2024 года
Детали
Он подчеркнул, что украинская сторона высоко ценит это решение, которое является свидетельством поддержки Украины Израилем.
Дополнение
Известно, что Министерство внутренних дел Израиля обновило политику в отношении граждан Украины. Действующая коллективная защита от депортации продлена до 31 декабря 2024 года.
Также это означает, что автоматически продлены туристические визы (В2) гражданам Украины, которые легально находились в Израиле на момент начала войны или въехали до этого времени, без необходимости посещения МВД.
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Израиль продлил разрешение на пребывание граждан Украины
Израиль продлил вид на жительство украинским гражданам до конца 2024 года, демонстрируя поддержку Украины.
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