Израиль продлил разрешение на пребывание граждан Украины

Власти в Израиле продлили гражданам Украины разрешение на пребывание на территории страны до конца года. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает УНН.

Приветствуем решение правительства Израиля продлить разрешение на пребывание граждан Украины в Израиле до конца 2024 года написал Корнийчук в соцсети.

Детали

Он подчеркнул, что украинская сторона высоко ценит это решение, которое является свидетельством поддержки Украины Израилем.

Дополнение

Известно, что Министерство внутренних дел Израиля обновило политику в отношении граждан Украины. Действующая коллективная защита от депортации продлена до 31 декабря 2024 года.

Также это означает, что автоматически продлены туристические визы (В2) гражданам Украины, которые легально находились в Израиле на момент начала войны или въехали до этого времени, без необходимости посещения МВД.

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