29 украинцам отказали в эвакуации из сектора Газа - посол в Израиле
Службы безопасности Израиля и Египта отказались предоставить разрешение на эвакуацию некоторых граждан Украины из сектора Газа.
Херсонщина: россияне обстреляли жилые дома в Новодмитровке, ранен человек
В результате российского обстрела Новодмитровки в Херсонской области ранен мирный житель, повреждены жилые дома и здания.
Взрыв в Кривом Роге: представители городской власти уверяют, что "все нормально"
В Кривом Роге произошел взрыв. В Совете обороны города уверяют, что ситуация стабильная, несмотря на недостаточное количество деталей.
Большинство россиян расценивают войну в Украине как защиту от Запада - опрос
Несмотря на экономические трудности, большинство россиян продолжают выражать поддержку политике путина.
Изготовление дронов и средств РЭБ: ОП о подписанных сегодня украинско-литовских документах
Украина и Литва подписали несколько соглашений о совместных оборонных проектах, включая разработку беспилотных платформ и средств радиоэлектронной борьбы.
Финляндия не будет открывать границу с Россией - Iltalehti
Финляндия сохраняет закрытую границу с Россией из-за неизменной активности рф, что подтвердили финские правительственные источники Iltalehti.
Возвращение похищенных детей и военная поддержка: Зеленский и Науседа подписали совместное заявление
Зеленский и Науседа подписали совместное заявление о продолжении военной и финансовой поддержки Украины, а также об усилиях по возвращению похищенных украинских детей.
Три группы украинских пилотов и авиаперсонала проходят обучение в пяти странах: где именно
Украинские пилоты проходят обучение на самолетах F-16 с целью усиления противовоздушной обороны Украины. Многие страны НАТО поддерживают эти усилия.
В ПС ВСУ сообщили о ракете с юга. Направление - Днепр
Воздушные силы Украины предупреждают о ракете с юга, направляющейся к Днепру.
Более 5 лет за решеткой получила одна из организаторов псевдореферендума на Луганщине
В Киев женщина приехала в попытке оформить себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо с временно захваченной части востока Украины.