29 украинцам отказали в эвакуации из сектора Газа - посол в Израиле

Израиль и Египет отказали в разрешении на эвакуацию 29 граждан Украины, которых в списки на эвакуацию подало посольство Украины в Израиле. Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал посол Евгений Корнийчук, передает УНН.

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Если быть откровенным, то желающие (эвакуироваться еще - ред.) есть, но возможности нет, поскольку из тех списков, которые мы подавали, части людей отказали компетентные органы Израиля и Египта. Нам отказали в выезде 29 гражданам из всего списка, который мы подавали - рассказал дипломат.

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По его словам, причины такого отказа очевидно заключаются в "определенных вопросах безопасности в отношении этих лиц".

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Корнийчук также добавил, что в отдельных случаях посольству удавалось все же получить разрешение на эвакуацию в отношении людей, которым изначально отказали. Он пояснил, что в отношении них проводили дополнительные мероприятия во время пребывания на территории Египта: "их допрашивали, проводились следственные действия какие-то, и их отпускали".

Напомним,

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