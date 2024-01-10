29 українцям відмовили в евакуації із сектора Гази - посол в Ізраїлі
Київ • УНН
Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію деяких громадян України зі сектора Гази.
Ізраїль та Єгипет відмовили у дозволі на евакуацію 29 громадян України, яких у списки на евакуацію подало посольство України в Ізраїлі. Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів посол Євген Корнійчук, передає УНН.
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Якщо бути відвертим, то охочі (евакуюватися ще – ред.) є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам із усього списку, який ми подавали
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За його словами, причини такої відмови очевидно полягають у "певних безпекових питаннях щодо цих осіб".
Доповнення
Корнійчук також додав, що в окремих випадках посольству вдавалося все ж отримати дозвіл на евакуацію щодо людей, якім початково відмовили. Він пояснив, що щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту: "їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і їх відпускали".
Нагадаємо
Ізраїль не має наміру встановлювати адміністративний контроль над сектором Гази та планує після завершення військової операції в анклаві через якийсь час передати владу місцевій адміністрації