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29 українцям відмовили в евакуації із сектора Гази - посол в Ізраїлі

29 українцям відмовили в евакуації із сектора Гази - посол в Ізраїлі

Київ • УНН

 • 31003 перегляди

Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію деяких громадян України зі сектора Гази.

Ізраїль та Єгипет відмовили у дозволі на евакуацію 29 громадян України, яких у списки на евакуацію подало посольство України в Ізраїлі. Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів посол Євген Корнійчук, передає УНН.

Деталі 

Якщо бути відвертим, то охочі (евакуюватися ще – ред.) є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам із усього списку, який ми подавали

- розповів дипломат.

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За його словами, причини такої відмови очевидно полягають у "певних безпекових питаннях щодо цих осіб".

Доповнення 

Корнійчук також додав, що в окремих випадках посольству вдавалося все ж отримати дозвіл на евакуацію щодо людей, якім початково відмовили. Він пояснив, що щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту: "їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і їх відпускали".

Нагадаємо

Ізраїль не має наміру встановлювати адміністративний контроль над сектором Гази та планує після завершення військової операції в анклаві через якийсь час передати владу місцевій адміністрації

Володимир Омельченко

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