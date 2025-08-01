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Нацбанк дал прогноз, когда украинские беженцы начнут возвращаться в Украину

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Национальный банк Украины ожидает начало постепенного возвращения украинских мигрантов с 2027 года, однако скорость этого процесса будет зависеть от рисков безопасности. До 2027 года прогнозируется отток мигрантов, а с 2027 года ожидается чистое возвращение около 100 тыс. человек.

Нацбанк дал прогноз, когда украинские беженцы начнут возвращаться в Украину

Начало постепенного возвращения украинских мигрантов ожидается в 2027 году, однако скорость обратной миграции будет зависеть от рисков безопасности.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за июль, передает УНН.

Детали

Ожидается начало постепенного возвращения украинских мигрантов еще до конца прогнозного горизонта, однако скорость обратной миграции будет зависеть от рисков безопасности

- заявляет Нацбанк.

Отмечается, что сохранение высоких рисков безопасности, в частности обстрелы рф всей территории Украины и теракты против гражданского населения, обусловливали умеренный отток мигрантов за границу. Росла и адаптация украинцев к жизни за границей. ЕС продлил срок действия режима временной защиты для украинских мигрантов до марта 2027 года.

После этого страны ЕС должны определить другие режимы правового статуса украинцев, которые будут оставаться в этих странах, кроме временной защиты, или режимы их возвращения домой.

Конкретные решения будут зависеть прежде всего от правительств соответствующих стран (вопрос мигрантов уже является частью политической дискуссии во время выборов в ряде стран), а также будут учитывать степень адаптации украинцев – наличие работы, уплату налогов, обучение в местных учебных заведениях и т.д.

Продление сроков пребывания в ЕС и/или переход на постоянные режимы пребывания с большой вероятностью будет сдерживать активное возвращение мигрантов на прогнозном горизонте.

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Полноценное возвращение в Украину с 2027 года

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 и 2026 годах из Украины выедет по 200 тыс. человек ежегодно. Чистое возвращение ожидается только в 2027 году – примерно 100 тыс. человек.

Учитывая медленную нормализацию экономических условий, оценки миграционных потоков в последующие годы ухудшены. В то же время предположения на 2025 год остаются неизменными: ожидается чистый отток около 0,2 млн человек за границу. Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться схожими с нынешними темпами (около 0,2 млн человек), тогда как апрельский прогноз предусматривал возвращение 0,2 млн человек. Чистое возвращение начнется только в 2027 году (около 0,1 млн человек, в предыдущем прогнозе – 0,5 млн человек). Общее количество мигрантов уменьшено в соответствии с обновленной методологией ООН

 - говорится в отчете.

Нацбанк отмечает, что длительный миграционный отток и медленное возвращение мигрантов будут обусловливать сохранение дефицита рабочей силы и ее существенную неравномерность по видам деятельности и регионам.

Это будет сдерживать восстановление экономики и стимулировать дальнейшее увеличение зарплат более высокими темпами, чем рост производительности, что будет усиливать инфляционное давление.

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Условия усиления миграционного оттока

Также Нацбанк отмечает, что риски наращивания активности боевых действий и/или интенсивности обстрелов тыловых регионов, оккупации новых территорий или значительно более длительной продолжительности высоких рисков безопасности сохраняются значительными. В случае реализации таких рисков миграционный отток усилится.

Более активная политика правительств стран-реципиентов по удержанию украинцев, особенно задействованных на рынке труда, тоже является негативным риском для прогноза миграции. Реализация этих рисков обусловит больший дефицит рабочей силы и сокращение количества внутренних потребителей с соответствующими худшими последствиями для ВВП и инфляции. В то же время быстрая нормализация экономических условий, стремительное наращивание инвестиций в восстановление инфраструктуры и производственных мощностей с соответствующим развитием рабочих мест, а также активные усилия правительства по кампаниям по возвращению мигрантов могут оживить возвращение украинцев и смягчить дефицит рабочей силы

- говорится в отчете.

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Анна Мурашко

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