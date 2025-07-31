Около 3 млн украинцев выехали и не вернулись с начала полномасштабной войны рф - отчет

Около 3 млн украинцев выехали и не вернулись с начала полномасштабной войны рф против Украины, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Более 16,4 млн пересечений границы (всего выездов и возвращений) зафиксировала Государственная пограничная служба за первое полугодие 2025 года. Это на 4% больше, чем за тот же период в прошлом году. Подавляющее большинство пересечений - 85%, или 14,08 млн - приходится на украинцев.

Как сообщается, в этом году Украину покинуло на 250 тысяч человек больше, чем вернулось: 7,17 млн граждан выехали из Украины с января по июнь, а 6,92 млн - вернулись. Это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Всего более 3 млн украинцев выехали и не вернулись за время полномасштабной войны в Украине.

В среднем, ежемесячно украинцы пересекают границу 2,35 млн раз. Меньше всего - в феврале (1,78 млн), больше всего - в июне (3,13 млн). Июнь, июль и август традиционно являются пиковыми месяцами: именно на этот период приходится треть всех годовых пересечений границы.

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