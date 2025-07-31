Близько 3 млн українців виїхали та не повернулися з початку повномасштабної війни рф - звіт
Київ • УНН
З січня по червень 2024 року Україну покинуло на 250 тисяч осіб більше, ніж повернулося. Загалом понад 3 мільйони українців не повернулися за час повномасштабної війни.
Близько 3 млн українців виїхали та не повернулися від початку повномасштабної війни рф проти України, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.
Деталі
Понад 16,4 млн перетинів кордону (загалом виїздів та повернень) зафіксувала Державна прикордонна служба за перше півріччя 2025 року. Це на 4% більше, ніж за той самий період торік. Переважна більшість перетинів - 85%, або 14,08 млн - припадає на українців.
Як повідомляється, цього року Україну покинуло на 250 тисяч осіб більше, ніж повернулося: 7,17 млн громадян виїхали з України з січня по червень, а 6,92 млн - повернулись. Це у 1,6 раза менше, ніж за аналогічний період торік.
Загалом понад 3 млн українців виїхали та не повернулись за час повномасштабної війни в Україні.
У середньому, щомісяця українці перетинають кордон 2,35 млн разів. Найменше - у лютому (1,78 млн), найбільше - у червні (3,13 млн). Червень, липень та серпень традиційно є піковими місяцями: саме на цей період припадає третина всіх річних перетинів кордону.
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС 20.06.25, 10:30 • 70460 переглядiв