НБУ о рынке труда в Украине: зарплаты будут расти, но меньшими темпами

В Украине с начала года предложение рабочей силы растет быстрее, чем спрос, однако дефицит рабочей силы будет оставаться значительным и сдерживать восстановление экономики на прогнозном горизонте. Зарплаты будут расти, но меньшими темпами. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за июль, передает УНН.

В первом полугодии 2025 года проблемы бизнеса с наймом несколько ослабли как из-за дальнейшего увеличения предложения рабочей силы, так и из-за снижения потребностей в новых работниках на фоне более сдержанных темпов роста экономики. Так, количество резюме на сайтах поиска работы росло значительно быстрее количества вакансий. А по данным опросов домохозяйств, уровень участия в рабочей силе в первом полугодии 2025 года превышал уровень соответствующего периода предыдущего года. Однако на рынке труда и в дальнейшем сохранялись устойчивые диспропорции - говорится в отчете.

Причины увеличения предложения рабочей силы

Нацбанк отмечает, что увеличение предложения рабочей силы по-прежнему сдерживали миграционные процессы: в течение первого полугодия количество мигрантов выросло, хотя и меньшими темпами, чем в прошлом году (на около 60 тыс. по сравнению с более чем 200 тыс. в первом полугодии 2024 года, без учета рф). По данным ООН, за пределами Украины по состоянию на 1 июля 2025 года находится 5,6 млн человек.

В результате оживленного роста предложения труда неблагоприятное влияние нехватки работников на деятельность предприятий несколько ослабло. Однако, несмотря на определенную стабилизацию, спрос на рабочую силу оставался высоким. Нехватка работников и в дальнейшем ограничивала возможности наращивания производства и обусловливала высокие темпы роста номинальных зарплат.

Перегрев на рынке труда, вероятно, будет сохраняться и в дальнейшем. Так, согласно исследованию ГСЗУ, ФРУ и Helvetas, потенциальных работников сейчас интересуют не только зарплаты, но и другие условия работы. Исследование показывает, что их зарплатные ожидания уже соответствуют рыночному уровню (что подтверждается также данными об ожидаемых и предлагаемых зарплатах на платформах по поиску работы). Зато соискатели все больше интересуются дистанционной работой или неполным рабочим днем, а ВПЛ – еще и наличием жилья. Учитывая дефицит кадров, работодатели, вероятно, будут вынуждены перейти к неценовой конкуренции за работников, что может несколько снизить темпы роста зарплат.

Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессии

Прогноз по зарплатам в Украине

Под влиянием роста спроса на рабочую силу безработица постепенно будет уменьшаться и закрепится ниже 10% до конца прогнозного периода. Диспропорции на рынке труда, вызванные изменениями в структуре экономики, внешней и внутренней миграцией, мобилизацией, будут сохраняться в прогнозном периоде, однако постепенно будут ослабляться вместе с нормализацией условий экономической деятельности - говорится в отчете.

Нацбанк заявляет, что этому будут способствовать постепенное возвращение мигрантов в Украину и насыщение рынка труда, что будет увеличивать предложение квалифицированной рабочей силы.

"Реальные зарплаты будут расти и в дальнейшем в условиях преобладания спроса над предложением рабочей силы и общего оживления экономической активности. Однако меньшими темпами (на 4–5% в год) ввиду постепенного выравнивания дисбалансов на рынке труда и неценовой конкуренции работодателей", - информирует Нацбанк.

Вступительная кампания: МОН назвало специальности, по которым трудоустройство достаточно низкое