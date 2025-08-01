НБУ про ринок праці в Україні: зарплати зростатимуть, але меншими темпами

В Україні з початку року пропозиція робочої сили зростає швидше, ніж попит, проте дефіцит робочої сили залишатиметься значним та стримуватиме відновлення економіки на прогнозному горизонті. Зарплати зростатимуть, але меншими темпами. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку за липень, передає УНН.

У першому півріччі 2025 року проблеми бізнесу з наймом дещо послабилися як через подальше збільшення пропозиції робочої сили, так і через зниження потреб у нових працівниках на тлі стриманіших темпів зростання економіки. Так, кількість резюме на сайтах пошуку роботи зростала значно швидше за кількість вакансій. А за даними опитувань домогосподарств, рівень участі в робочій силі в першому півріччі 2025 року перевищував рівень відповідного періоду попереднього року. Проте на ринку праці й надалі зберігалися стійкі диспропорції - йдеться у звіті.

Причини збільшення пропозиції робочої сили

Нацбанк зазначає, що збільшення пропозиції робочої сили, як і раніше, стримували міграційні процеси: упродовж першого півріччя кількість мігрантів зросла, хоча і меншими темпами, ніж торік (на близько 60 тис. порівняно з більш ніж 200 тис. у першому півріччі 2024 року, без урахування рф). За даними ООН, за межами України станом на 1 липня 2025 року перебуває 5,6 млн осіб.

У результаті жвавого зростання пропозиції праці несприятливий вплив браку працівників на діяльність підприємств дещо послабився. Проте, попри певну стабілізацію, попит на робочу силу залишався високим. Брак працівників і надалі обмежував можливості нарощування виробництва та зумовлював високі темпи зростання номінальних зарплат.

Перегрів на ринку праці, імовірно, зберігатиметься й надалі. Так, згідно з дослідженням ДСЗУ, ФРУ та Helvetas, потенційних працівників наразі цікавлять не лише зарплати, а й інші умови роботи. Дослідження показує, що їхні зарплатні очікування вже відповідають ринковому рівню (що підтверджується також даними про очікувані та пропоновані зарплати на платформах із пошуку роботи). Натомість шукачі дедалі більше цікавляться дистанційною роботою або неповним робочим днем, а ВПО – ще й наявністю житла. Ураховуючи дефіцит кадрів, працедавці, імовірно, будуть змушені перейти до нецінової конкуренції за працівників, що може дещо знизити темпи зростання зарплат.

Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професії

Прогноз щодо зарплат в Україні

Під впливом зростання попиту на робочу силу безробіття поступово зменшуватиметься та закріпиться нижче 10% до кінця прогнозного періоду. Диспропорції на ринку праці, викликані змінами в структурі економіки, зовнішньою та внутрішньою міграцією, мобілізацією, зберігатимуться в прогнозному періоді, проте поступово послаблюватимуться разом із нормалізацією умов економічної діяльності - йдеться в звіті.

Нацбанк заявляє, що цьому сприятимуть поступове повернення мігрантів в Україну і насичення ринку праці, що збільшуватиме пропозицію кваліфікованої робочої сили.

"Реальні зарплати зростатимуть і надалі в умовах переважання попиту над пропозицією робочої сили та загального пожвавлення економічної активності. Проте меншими темпами (на 4–5% на рік) з огляду на поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці та нецінову конкуренцію роботодавців", - інформує Нацбанк.

Вступна кампанія: МОН назвало спеціальності, за яким працевлаштування є достатньо низьким