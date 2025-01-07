НАТО направляет десяток кораблей для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском море

НАТО в конце недели начнет охрану критически важных объектов в Балтийском море силами до десяти кораблей. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

НАТО направит корабли, которые сейчас несут службу в Балтийском море, а также корабли, которые отправят непосредственно страны НАТО. Всего их будет около десяти, они останутся в море до апреля, - отмечает издание.

Корабли будут размещаться рядом с энергетическими кабелями и кабелями передачи данных. В основном они будут действовать как сдерживающий фактор. В международных водах НАТО не может, например, блокировать прохождение судов других стран, говорится в сообщении.

Кроме того, Финский залив, как и раньше, будут охранять, в частности, финские и эстонские корабли.

Решение об увеличении своего присутствия в Балтийском море НАТО приняло 30 декабря по просьбе Финляндии и Эстонии.

Напомним

Один из двух электрокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя.

Судно Eagle S подозревают в повреждении кабеля электропередачи Estlink 2. Это судно на западе считается частью теневого российского флота танкеров, которые перевозят нефть и газ вопреки международным санкциям, введенным из-за агрессивной войны РФ против Украины.

Впоследствии на дне Финского залива обнаружен след от волочения якоря длиной в десятки километров.