НАТО направляє десяток кораблів для охорони підводної інфраструктури у Балтійському морі
Київ • УНН
НАТО розгортає до 10 кораблів у Балтійському морі для охорони критичної підводної інфраструктури. Операція триватиме до квітня та здійснюватиметься на прохання Фінляндії та Естонії.
НАТО наприкінці тижня розпочне охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів . Про це повідомляє Yle, пише УНН.
НАТО направить кораблі, які наразі несуть службу в Балтійському морі, а також кораблі, які відправлять безпосередньо країни НАТО. Загалом їх буде близько десяти, вони залишаться в морі до квітня,
Кораблі розміщуватимуться поруч з енергетичними кабелями й кабелями передавання даних. Здебільшого вони діятимуть як стримувальний фактор. У міжнародних водах НАТО не може, наприклад, блокувати проходження суден інших країн, ідеться в повідомленні.
Крім того, Фінську затоку, як і раніше, охоронятимуть, зокрема, фінські й естонські кораблі.
Рішення про збільшення своєї присутності в Балтійському морі НАТО прийняло 30 грудня на прохання Фінляндії та Естонії.
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