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НАТО направляє десяток кораблів для охорони підводної інфраструктури у Балтійському морі

НАТО направляє десяток кораблів для охорони підводної інфраструктури у Балтійському морі

Київ • УНН

 • 23680 перегляди

НАТО розгортає до 10 кораблів у Балтійському морі для охорони критичної підводної інфраструктури. Операція триватиме до квітня та здійснюватиметься на прохання Фінляндії та Естонії.

НАТО наприкінці тижня розпочне охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів . Про це повідомляє Yle, пише УНН.

НАТО направить кораблі, які наразі несуть службу в Балтійському морі, а також кораблі, які відправлять безпосередньо країни НАТО. Загалом їх буде близько десяти, вони залишаться в морі до квітня,

- зазначає видання.

Кораблі розміщуватимуться поруч з енергетичними кабелями й кабелями передавання даних. Здебільшого вони діятимуть як стримувальний фактор. У міжнародних водах НАТО не може, наприклад, блокувати проходження суден інших країн, ідеться в повідомленні.

Крім того, Фінську затоку, як і раніше, охоронятимуть, зокрема, фінські й естонські кораблі.

Рішення про збільшення своєї присутності в Балтійському морі НАТО прийняло 30 грудня на прохання Фінляндії та Естонії.

Нагадаємо 

Один із двох електрокабелів між Естонією та Фінляндією вийшов з ладу.

Судно Eagle S підозрюють у пошкодженні кабелю електропередачі Estlink 2. Це судно на заході вважається частиною тіньового російського флоту танкерів, які перевозять нафту і газ всупереч міжнародним санкціям, введеним через агресивну війну рф проти України.

Згодом на дні Фінської затоки виявлено слід від волочіння якоря довжиною в десятки кілометрів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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