У Фінській затоці знайшли слід від якоря, що пошкодив кабель

У Фінській затоці знайшли слід від якоря, що пошкодив кабельЦентральна кримінальна поліція Фінляндії заявила, що на дні Фінської затоки виявлено слід від волочіння завдовжки кількадесят кілометрів. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Слід сягає десятків кілометрів завдовжки. Поки що не вдалося точно встановити, в якому місці якір був опущений, - йдеться у повідомленні.

Інспектор поліції Самі Пайла розповів в інтерв'ю виданню, що слід закінчується там, де судно підняло якірний ланцюг, а від цього місця на схід тягнеться на кілька десятків, якщо не майже на сто кілометрів.

За його словами, правоохоронці припускають, що цей слід залишив якір судна Eagle S. "Ми змогли з'ясувати це завдяки підводним дослідженням. Робота велася у співпраці між Прикордонною службою та Центральною кримінальною поліцією, і я можу сказати, що ми маємо попереднє розуміння того, що сталося в морі та як утворився цей якірний слід", – заявив Пайла.

Він додав, що через погані погодні умови дослідження морського дна довелося призупинити: "Вітер зараз надто сильний, але коли море заспокоїться, ми продовжимо вивчення дна".

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Один із двох електрокабелів між Естонією та Фінляндією вийшов з ладу.

Судно Eagle S підозрюють у пошкодженні кабелю електропередачі Estlink 2. Це судно на заході вважається частиною тіньового російського флоту танкерів, які перевозять нафту і газ всупереч міжнародним санкціям, введеним через агресивну війну рф проти України.

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