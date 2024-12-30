В Финском заливе нашли след от якоря, повредившего кабель, в Финском заливе
Киев • УНН
На дне Финского залива обнаружен след от волочения якоря длиной в десятки километров. Подозревают российское судно Eagle S, которое могло повредить электрокабель между Эстонией и Финляндией.
В Финском заливе нашли след от якоря, повредившего кабельЦентральная криминальная полиция Финляндии заявила, что на дне Финского залива обнаружен след от волочения длиной несколько десятков километров. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
След достигает десятков километров в длину. Пока не удалось точно установить, в каком месте якорь был опущен,
Инспектор полиции Сами Пайла рассказал в интервью изданию, что след заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров.
По его словам, правоохранители предполагают, что этот след оставил якорь судна Eagle S. «Мы смогли выяснить это благодаря подводным исследованиям. Работа велась в сотрудничестве между Пограничной службой и Центральной криминальной полицией, и я могу сказать, что мы имеем предварительное понимание того, что произошло в море и как образовался этот якорный след», - заявил Пайла.
Он добавил, что из-за плохих погодных условий исследования морского дна пришлось приостановить: «Ветер сейчас слишком сильный, но когда море успокоится, мы продолжим изучение дна».
Напомним
Один из двух электрокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя.
Судно Eagle S подозревают в повреждении кабеля электропередачи Estlink 2. Это судно на западе считается частью теневого российского флота танкеров, которые перевозят нефть и газ вопреки международным санкциям, введенным из-за агрессивной войны РФ против Украины.
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