Эстония направила военный корабль для защиты подводного кабеля Estlink-1: что происходит

Эстония усиливает защиту критической инфраструктуры после повреждения подводного кабеля электроснабжения Estlink-2. Правительство направило патрульный корабль для охраны кабеля Estlink-1, соединяющего Эстонию с Финляндией. Пишет УНН со ссылкой на MSN.

После разрыва силового кабеля Estlink-2 25 декабря Эстония направила патрульный корабль для защиты подводного кабеля Estlink-1, соединяющего страну с Финляндией.

"Главное - это сдерживание, то есть, чтобы корабли, которые работают там, знали, что они находятся под постоянным наблюдением, и что если в любой момент мы обнаружим, что кто-то хочет бросить якорь где-то в воде, или увидим, что происходит что-то подозрительное, то мы сможем отреагировать", - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Он отметил, что в условиях возможного развертывания войск соседними странами решающую роль играет скорость реагирования, а не ожидание решения от НАТО.

Напомним

Один из двух электрокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя.

Судно Eagle S подозревают в повреждении кабеля электропередачи Estlink 2. Это судно на западе считается частью теневого российского флота танкеров, которые перевозят нефть и газ вопреки международным санкциям, введенным из-за агрессивной войны РФ против Украины.