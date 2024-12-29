Эстония направила военный корабль для защиты подводного кабеля Estlink-1: что происходит
Киев • УНН
После повреждения кабеля Estlink-2 Эстония усиливает защиту критической инфраструктуры.
Эстония усиливает защиту критической инфраструктуры после повреждения подводного кабеля электроснабжения Estlink-2. Правительство направило патрульный корабль для охраны кабеля Estlink-1, соединяющего Эстонию с Финляндией. Пишет УНН со ссылкой на MSN.
После разрыва силового кабеля Estlink-2 25 декабря Эстония направила патрульный корабль для защиты подводного кабеля Estlink-1, соединяющего страну с Финляндией.
"Главное - это сдерживание, то есть, чтобы корабли, которые работают там, знали, что они находятся под постоянным наблюдением, и что если в любой момент мы обнаружим, что кто-то хочет бросить якорь где-то в воде, или увидим, что происходит что-то подозрительное, то мы сможем отреагировать", - сказал министр обороны Ханно Певкур.
Он отметил, что в условиях возможного развертывания войск соседними странами решающую роль играет скорость реагирования, а не ожидание решения от НАТО.
Напомним
Один из двух электрокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя.
Судно Eagle S подозревают в повреждении кабеля электропередачи Estlink 2. Это судно на западе считается частью теневого российского флота танкеров, которые перевозят нефть и газ вопреки международным санкциям, введенным из-за агрессивной войны РФ против Украины.