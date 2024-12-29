Естонія направила військовий корабель для захисту підводного кабелю Estlink-1: що відбувається

Естонія посилює захист критичної інфраструктури після пошкодження підводного кабелю електропостачання Estlink-2. Уряд направив патрульний корабель для охорони кабелю Estlink-1, що з’єднує Естонію з Фінляндією. Пише УНН з посиланням на MSN.

Після розриву силового кабелю Estlink-2 25 грудня Естонія направила патрульний корабель для захисту підводного кабелю Estlink-1, що з’єднує країну з Фінляндією.

"Головне - це стримування, тобто, щоб кораблі, які працюють там, знали, що вони знаходяться під постійним наглядом, і що якщо в будь-який момент ми виявимо, що хтось хоче кинути якір десь у воді, або побачимо, що відбувається щось підозріле, то ми зможемо відреагувати", - сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Він зазначив, що в умовах можливого розгортання військ сусідніми країнами вирішальну роль відіграє швидкість реагування, а не очікування на рішення від НАТО.

Нагадаємо

Один із двох електрокабелів між Естонією та Фінляндією вийшов з ладу.

Судно Eagle S підозрюють у пошкодженні кабелю електропередачі Estlink 2. Це судно на заході вважається частиною тіньового російського флоту танкерів, які перевозять нафту і газ всупереч міжнародним санкціям, введеним через агресивну війну рф проти України.