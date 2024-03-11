ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 00:56  •  505 просмотра

Read in English

Натали Портман и ее муж Бенджамин Мильпьер развелись после 11 лет брака, как сообщается, из-за измены Мильпьера.

Оскароносная звезда Голливуда Натали Портман и ее муж, артист балета и хореограф Бенджамен Мильпье развелись после 11 лет брака. Об этом сообщает портал Variety, передает УНН.

Детали

Развод был официально оформлен в прошлом месяце, но пара не дает никаких официальных комментариев на эту тему. Супруги с двумя детьми жили во Франции. По одной из версий, причиной развода стала измена танцовщика.

Портман и Мильпье впервые встретились на съемках фильма "Черный лебедь", за который Портман получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 2010 году. Они поженились в Калифорнии в августе 2012 года, у них есть 12-летний сын Алеф и 7-летняя дочь Амалия.

Натали Портман получила известность после роли в фильме "Леон" (1994). На момент выхода фильма на экраны Портман было 13 лет. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Черный лебедь" (2010).

В фильме "Барби" актриса Исса Рэй появилась в культовой пижаме с перьями украинского бренда Sleeper19 июля 2023, 11:56 • 658370 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

УНН Lite
kaliforniyaКалифорния
frantsiyaФранция
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  160166 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  158440 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  159205 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  210192 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  101200 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110226 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111749 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108687 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109695 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130941 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

  •  505 просмотра
В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

  •  1673 просмотра
Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

  •  2110 просмотра
По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет

По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет

  •  4548 просмотра
Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро

Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро

  •  2354 просмотра
В Литве вступил в силу запрет использования автомобилей с российскими номерами

В Литве вступил в силу запрет использования автомобилей с российскими номерами

  •  3033 просмотра
"Дональд Трамп не даст ни копейки на российско-украинскую войну" - Орбан

"Дональд Трамп не даст ни копейки на российско-украинскую войну" - Орбан

  •  6668 просмотра
Нетаньяху назвал сроки завершения операции Израиля в секторе Газа

Нетаньяху назвал сроки завершения операции Израиля в секторе Газа

  •  9922 просмотра
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

  •  8110 просмотра
В Индонезии 19 человек погибли из-за наводнения, еще семеро пропали без вести

В Индонезии 19 человек погибли из-за наводнения, еще семеро пропали без вести

  •  9321 просмотра

Популярные

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

  •  37293 просмотра
россияне запустили ракету на Миргород

россияне запустили ракету на Миргород

  •  95416 просмотра
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

  •  108131 просмотра
Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО

Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО

  •  88739 просмотра
За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов

За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов

  •  79572 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  181025 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  184823 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  210192 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  212784 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  215569 просмотра

Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Натали Портман и ее муж Бенджамин Мильпьер развелись после 11 лет брака, как сообщается, из-за измены Мильпьера.

УНН Lite •   •  505 просмотра
Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

В Португалии 10 марта состоялись досрочные парламентские выборы, на которых, согласно предварительным результатам, правые партии были близки к победе и положили конец многолетнему доминированию социалистов.

политика •   •  1673 просмотра
В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

Рисованный от руки анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" о мальчике, который встречает цаплю, которая переносит его в мир мертвых, чтобы воссоединиться с покойной матерью, получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм.

Культура •   •  2110 просмотра
Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет

Харьков подвергся удару иранских беспилотников "Шахид", повредив объект гражданской инфраструктуры и близлежащие жилые дома, по словам мэра города, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  4548 просмотра
По Харькову оккупанты бьют "шахедами", есть прилет

Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро

Картина Ван Гога 1884 года "Портрет крестьянки в белом чепчике" была продана за 4,5 миллиона евро на европейской арт-ярмарке.

Культура •   •  2354 просмотра
Картину Ван Гога "Портрет крестьянки в белом чепчике" продали за 4,5 млн евро

В Литве вступил в силу запрет использования автомобилей с российскими номерами

Автомобили с российскими номерами запрещены в Литве, за исключением автомобилей дипломатического корпуса и транзита в/из Калининградской области.

Война •   •  3033 просмотра
В Литве вступил в силу запрет использования автомобилей с российскими номерами

"Дональд Трамп не даст ни копейки на российско-украинскую войну" - Орбан

Дональд Трамп не будет финансировать украинско-российскую войну, если вернется в Белый дом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Новости Мира •   •  6668 просмотра
"Дональд Трамп не даст ни копейки на российско-украинскую войну" - Орбан

Нетаньяху назвал сроки завершения операции Израиля в секторе Газа

Военная операция Израиля в Газе может завершиться в течение 4-6 недель, поскольку она уничтожила большую часть потенциала ХАМАСа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Война •   •  9922 просмотра
Нетаньяху назвал сроки завершения операции Израиля в секторе Газа

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль в Мексике активизировался, выбрасывая пар, пепел, газ и раскаленные обломки горных пород в течение последних 24 часов, что заставило власти предостеречь от восхождения на вулкан и пребывания вблизи него.

Новости Мира •   •  8110 просмотра
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В Индонезии 19 человек погибли из-за наводнения, еще семеро пропали без вести

Сильные дожди вызвали наводнения и оползни на Западной Суматре, Индонезия, в результате чего 19 человек погибли, 7 пропали без вести, а более 70 000 человек были эвакуированы.

Новости Мира •   •  9321 просмотра
В Индонезии 19 человек погибли из-за наводнения, еще семеро пропали без вести