Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Оскароносная звезда Голливуда Натали Портман и ее муж, артист балета и хореограф Бенджамен Мильпье развелись после 11 лет брака. Об этом сообщает портал Variety, передает УНН.

Детали

Развод был официально оформлен в прошлом месяце, но пара не дает никаких официальных комментариев на эту тему. Супруги с двумя детьми жили во Франции. По одной из версий, причиной развода стала измена танцовщика.

Портман и Мильпье впервые встретились на съемках фильма "Черный лебедь", за который Портман получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 2010 году. Они поженились в Калифорнии в августе 2012 года, у них есть 12-летний сын Алеф и 7-летняя дочь Амалия.

Натали Портман получила известность после роли в фильме "Леон" (1994). На момент выхода фильма на экраны Портман было 13 лет. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Черный лебедь" (2010).

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