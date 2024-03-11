Наталі Портман розлучилася з чоловіком після 11 років шлюбу
Київ • УНН
Наталі Портман та її чоловік Бенджамін Мільп'єр розлучилися після 11 років шлюбу, як повідомляється, через зраду Мільп'єра.
Оскароносна зірка Голлівуду Наталі Портман та її чоловік, артист балету та хореограф Бенджамен Мільп'є розлучилися після 11 років шлюбу. Про це повідомляє портал Variety, передає УНН.
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Розлучення було офіційно оформлено минулого місяця, але пара не дає жодних офіційних коментарів на цю тему. Подружжя з двома дітьми жило у Франції. За однією з версій, причиною розлучення стала зрада танцівника.
Портман та Мільп'є вперше зустрілися на зйомках фільму "Чорний лебідь", за який Портман отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у 2010 році. Вони одружилися в Каліфорнії у серпні 2012 року, у них є 12-річний син Алеф та 7-річна дочка Амалія.
Наталі Портман здобула популярність після ролі у фільмі "Леон" (1994). На момент виходу фільму на екрани Портман було 13 років. Володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010).
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