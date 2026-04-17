Наш приоритет – противодействие баллистическим ракетам: Свириденко встретилась с Сенатским и Конгрессовым Кокусами Украины

Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила в США важность сохранения и усиления поддержки Украины, в частности в сферах безопасности, финансовой помощи и санкционного давления на россию. Об этом Свириденко сообщила в Telegram, передает УНН.

Двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе США является для нашего государства невероятно важной. На встречах с Сенатским и Конгрессовым Кокусами Украины поблагодарила за последовательную помощь и неизменную позицию. Мы обсудили важность сохранения и усиления поддержки Украины – в частности, в сферах безопасности, финансовой помощи и санкционного давления на россию. Мы обозначили ключевые оборонные потребности Украины, наш приоритет сейчас – противодействие российским баллистическим ракетам. От этого зависит наша способность пройти следующую зиму, защитить наших людей и нашу энергетику - написала Свириденко.

По ее словам, Украина стремится к справедливому и прочному миру, а одним из ключевых инструментов достижения мира является усиление давления на россию.

Санкции уже снижают потенциал российской военной машины - и это давление должно только расти. Критически важно ограничить поставки компонентов для производства оружия и последовательно сокращать доходы рф от экспорта нефти и газа – именно это постепенно ослабляет российскую способность вести войну. В то же время Украина предлагает партнерам самые современные оборонные решения и уникальный военный опыт их применения. Это технологии, созданные для противодействия в современной войне, они испытаны в реальных боевых условиях и постоянно совершенствуются. Именно в таких украинских решениях сегодня нуждается глобальная безопасность - добавила Свириденко.

Она добавила, что благодарна каждому конгрессмену и каждой конгрессвумен, кто поддерживает Украину и способствует достижению справедливого и устойчивого мира.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в четверг покинула Соединенные Штаты, вдохновленная тем, что она назвала позитивными переговорами с высокопоставленными чиновниками США, включая министра финансов Скотта Бессента, заявив, что считает его поддерживающим Украину.