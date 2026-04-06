Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Киев • УНН
Депутат приобрел квартиру в Киеве и коттедж в Коблево через подставное лицо. Стоимость активов превышает официальные доходы политика на 12,7 млн гривен.
Народному депутату Александру Качному сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 12,7 млн грн, передает УНН.
Как стало известно УНН из собственных источников, подозрение получил Александр Качный.
Детали
Народный избранник в 2020 – 2021 годах приобрел активы, стоимость которых на 12,7 млн грн превышала его законные доходы.
Речь идет о:
- квартире в центре г. Киева площадью 132,6 кв. м и стоимостью 5,632 млн грн;
- элитном ремонте и обустройстве указанной квартиры на сумму 5,656 млн грн;
- коттедже и земельном участке в курортном поселке Коблево общей стоимостью 1,694 млн грн.
Следствие установило, что несмотря на фиктивное оформление имущества на своего знакомого, нардеп с декабря 2021 года проживал в столичной квартире, лично руководил всеми ремонтными работами и оплачивал их наличными.
Квалификация: ст. 368-5 УК Украины.
