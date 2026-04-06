Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Депутат придбав квартиру в Києві та котедж у Коблевому через підставну особу. Вартість активів перевищує офіційні доходи політика на 12,7 млн гривень.
Народному депутату Олександру Качному повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 12,7 млн грн, передає УНН.
За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру народному депутату України IX скликання. Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 млн грн
Як стало відомо УНН із власних джерел, підозру отримав Олександр Качний.
Деталі
Народний обранець у 2020 – 2021 роках придбав активи, вартість яких на 12,7 млн грн перевищувала його законні доходи.
Йдеться про:
- квартиру в центрі м. Києва площею 132,6 кв. м та вартістю 5,632 млн грн;
- елітний ремонт та облаштування вказаної квартири на суму 5,656 млн грн;
- котедж і земельну ділянку в курортному селищі Коблевому загальною вартістю 1,694 млн грн.
Слідство встановило, що попри фіктивне оформлення майна на свого знайомого нардеп з грудня 2021 року проживав у столичній квартирі, особисто керував усіма ремонтними роботами та оплачував їх готівкою.
Кваліфікація: ст. 368-5 КК України.
