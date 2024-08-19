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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 09:54  •  36843 просмотра

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Адвокат призывает НАПК проверить декларации Евгения Сокура на достоверность. И.о. заместителя председателя ГНС годами не указывал данные о сожительнице, что может привести к административной или уголовной ответственности.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить декларации исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура, который вероятно годами не декларировал данные о своей сожительнице. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Александр Байдык.

Контекст

И.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей девушке. 

"Это нарушение законодательства, здесь есть основания для проверки НАПК. Ответственность не будет большой, несмотря на то что нарушение систематическое. Но она все равно будет", - отметил Байдык.

По его словам, НАПК или даже НАБУ могут провести проверку на основе журналистского расследования.

"Если это будет доказано - это или административная ответственность или уголовная, в зависимости от суммы, состояния, которое имеет сожительница", - отметил Байдык.

Он пояснил, если недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму от 100 (302 800 грн) до 500 (1 514 000 грн) прожиточных минимумов - то это административная ответственность. 

Если недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму от 500 (1 514 000 грн) до 4 тыс. (12 112 000 грн) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - это уголовная ответственность по ч. 2 ст. 366 УКУ, наказывается штрафом или общественными работами с лишением права занимать должность.

В случае если же сумма несоответствия больше, то должностным лицом должно заняться НАБУ.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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