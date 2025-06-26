Нападение на офицера "Азова" Андрея Кориневича в Ивано-Франковске: появилась реакция МВД

В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на недавнее нападение на офицера 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Андрея Кориневича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Детали

Инцидент произошел в Ивано-Франковске 13 июня, около 21:20. По данным полиции двое неизвестных лиц избили военнослужащего и скрылись в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что нападавшими, вероятно, были военнослужащие 3-й Отдельной штурмовой бригады. Об этом в комментарии украинским СМИ заявил сам Кориневич.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, нападавшие были вооружены предметами, похожими на телескопическую палку и имели слезоточивые баллончики. Там также заявили, что нападавшими были военнослужащие, однако какой конкретно части – не называется.

В настоящее время двое мужчин задержаны, им объявлено о подозрении по факту хулиганства.

Министерство внутренних дел поддерживает позицию Национальной гвардии Украины, осуждая любые противоправные действия, в частности в отношении военнослужащих, независимо от их места службы, званий или принадлежности к подразделениям. Должны помнить, что у нас общий враг — это рф, и быть в единстве в борьбе против него. Поддержка правопорядка, военной этики и взаимного уважения между военнослужащими — это основа доверия и силы нашего сектора безопасности и обороны – заявили в МВД.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что СБУ предотвратила повторное покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона и задержала вражеских агентов.