Напад на офіцера "Азова" Андрія Кориневича в Івано-Франківську: з'явилась реакція МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України відреагували на нещодавній напада на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії Андрія Кориневича. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС України.

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Інцидент стався в Івано-Франківську 13 червня, близько 21:20. За даними поліції двоє невідомих осіб побили військовослужбовця та втекли у невідомому напрямі.

Пізніше стало відомо, що нападниками, ймовірно, були військовослужбовці 3-ої Окремої штурмової бригади. Про це у коментарі українським ЗМІ заявив сам Кориневич.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, нападники були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та мали сльозогінні балончики. Там також заявили, що нападниками були військовослужбовці, однак якої конкретно частини – не називається.

Наразі двоє чоловіків затримані, їм оголошено про підозру за фактом хуліганства.

Міністерство внутрішніх справ підтримує позицію Національної гвардії України, засуджуючи будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів. Маємо памʼятати, що у нас спільний ворог — це рф, і бути в єдності у боротьбі проти нього. Підтримка правопорядку, військової етики та взаємної поваги між військовослужбовцями — це основа довіри та сили нашого сектору безпеки й оборони – заявили в МВС.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що СБУ запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона та затримала ворожих агентів.