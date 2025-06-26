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Напад на офіцера "Азова" Андрія Кориневича в Івано-Франківську: з'явилась реакція МВС

Київ • УНН

 • 1352 перегляди

У Міністерстві внутрішніх справ України відреагували на напад на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича в Івано-Франківську 13 червня. Двох чоловіків затримано, їм оголошено про підозру за фактом хуліганства.

Напад на офіцера "Азова" Андрія Кориневича в Івано-Франківську: з'явилась реакція МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України відреагували на нещодавній напада на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії Андрія Кориневича. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС України.

Деталі

Інцидент стався в Івано-Франківську 13 червня, близько 21:20. За даними поліції двоє невідомих осіб побили військовослужбовця та втекли у невідомому напрямі.

Пізніше стало відомо, що нападниками, ймовірно, були військовослужбовці 3-ої Окремої штурмової бригади. Про це у коментарі українським ЗМІ заявив сам Кориневич.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, нападники були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та мали сльозогінні балончики. Там також заявили, що нападниками були військовослужбовці, однак якої конкретно частини – не називається.

Наразі двоє чоловіків затримані, їм оголошено про підозру за фактом хуліганства.

Міністерство внутрішніх справ підтримує позицію Національної гвардії України, засуджуючи будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів. Маємо памʼятати, що у нас спільний ворог — це рф, і бути в єдності у боротьбі проти нього. Підтримка правопорядку, військової етики та взаємної поваги між військовослужбовцями — це основа довіри та сили нашого сектору безпеки й оборони

– заявили в МВС.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що СБУ запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона та затримала ворожих агентів.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Національна гвардія України
Міністерство внутрішніх справ України
Івано-Франківськ
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