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Повторний замах на Гордона: у Києві викрили агентурно-бойову мережу фсб, яка готувала злочин

Київ • УНН

 • 2892 перегляди

СБУ запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона, затримавши у Києві чотири агентурно-бойові групи фсб та їхнього координатора. російська спецслужба призначила винагороду у 400 тис. доларів США за вбивство журналіста, доручивши підготовку замаху законспірованому агенту у Києві, який створив агентурно-бойові групи з вихідців з Північного Кавказу.

Повторний замах на Гордона: у Києві викрили агентурно-бойову мережу фсб, яка готувала злочин

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона. У результаті багатоетапної спецоперації у Києві одночасно затримано чотири агентурно-бойові групи фсб та їхнього координатора, які готували замовне вбивство. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ у Telegram.

Деталі

Як з'ясували розслідувачі, за вбивство журналіста Дмитра Гордона російська спецслужба призначила винагороду у розмірі 400 тис. доларів США.

Підготовку до замаху окупанти доручили глибоко законспірованому агенту у Києві. Ним виявився 36-річний громадянин рф з Північного Кавказу, якого фсб "маршрутизувала" в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного вигнанця з росії.

- йдеться у повідомленні.

Для більшої конспірації, російська спецслужба сфабрикувала проти нього кримінальні справи та оголосила у розшук. Після початку повномасштабної війни агент фсб отримав завдання від куратора: створити у Києві агентурно-бойові групи із вихідців з Північного Кавказу.

Знайшовши "однодумців", він придбав за кошти фсб декілька авто, замаскував їх під сервіс таксі і обладнав прихованими відеореєстраторами. За кермом цих машин агенти шпигували за Гордоном, щоб встановити його розпорядок дня, місця частого перебування та наявність охорони.

За задумом фсб, після нападу на потерпілого з вогнепальною зброєю кілер мав швидко втекти з місця події, позбутися засобів злочину та "залягти на дно". Для цього резидент підшукував мотоцикл. Українська контррозвідка спрацювала на випередження і затримала резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху

- розповіли в СБУ.

Встановлено також, як зловмисники отримали додаткові завдання на коригування ворожого вогню та "замовлення" на іноземців, котрі воюють за Україну. Серед них був росіянин, що наразі воює за нашу державу у складі РДК.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ нейтралізувала ще одну агентурну мережу фсб, яка готувала теракти в Україні, зокрема убивство Дмитра Гордона.

Готували вбивство Гордона: СБУ викрила агентурну мережу фсб рф, яку координував екснардеп03.09.24, 13:23 • 11034 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоКримінал та НП
Служба безпеки України
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