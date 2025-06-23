Повторний замах на Гордона: у Києві викрили агентурно-бойову мережу фсб, яка готувала злочин
Київ • УНН
СБУ запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона, затримавши у Києві чотири агентурно-бойові групи фсб та їхнього координатора. російська спецслужба призначила винагороду у 400 тис. доларів США за вбивство журналіста, доручивши підготовку замаху законспірованому агенту у Києві, який створив агентурно-бойові групи з вихідців з Північного Кавказу.
Контррозвідка Служби безпеки України запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона. У результаті багатоетапної спецоперації у Києві одночасно затримано чотири агентурно-бойові групи фсб та їхнього координатора, які готували замовне вбивство. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ у Telegram.
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Як з'ясували розслідувачі, за вбивство журналіста Дмитра Гордона російська спецслужба призначила винагороду у розмірі 400 тис. доларів США.
Підготовку до замаху окупанти доручили глибоко законспірованому агенту у Києві. Ним виявився 36-річний громадянин рф з Північного Кавказу, якого фсб "маршрутизувала" в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного вигнанця з росії.
Для більшої конспірації, російська спецслужба сфабрикувала проти нього кримінальні справи та оголосила у розшук. Після початку повномасштабної війни агент фсб отримав завдання від куратора: створити у Києві агентурно-бойові групи із вихідців з Північного Кавказу.
Знайшовши "однодумців", він придбав за кошти фсб декілька авто, замаскував їх під сервіс таксі і обладнав прихованими відеореєстраторами. За кермом цих машин агенти шпигували за Гордоном, щоб встановити його розпорядок дня, місця частого перебування та наявність охорони.
За задумом фсб, після нападу на потерпілого з вогнепальною зброєю кілер мав швидко втекти з місця події, позбутися засобів злочину та "залягти на дно". Для цього резидент підшукував мотоцикл. Українська контррозвідка спрацювала на випередження і затримала резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху
Встановлено також, як зловмисники отримали додаткові завдання на коригування ворожого вогню та "замовлення" на іноземців, котрі воюють за Україну. Серед них був росіянин, що наразі воює за нашу державу у складі РДК.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ нейтралізувала ще одну агентурну мережу фсб, яка готувала теракти в Україні, зокрема убивство Дмитра Гордона.
Готували вбивство Гордона: СБУ викрила агентурну мережу фсб рф, яку координував екснардеп03.09.24, 13:23 • 11034 перегляди