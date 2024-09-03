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The Washington Post

Готували вбивство Гордона: СБУ викрила агентурну мережу фсб рф, яку координував екснардеп

Київ • УНН

 • 11019 перегляди

Один із завдань затриманих був збір даних про українських діячів, які «цікавили» російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб.

Готували вбивство Гордона: СБУ викрила агентурну мережу фсб рф, яку координував екснардеп

Правоохоронці викрили в у Києві агентурну мережу елітного підрозділу фсб рф – Департаменту контррозвідувальних операцій. Про це заявили в Службі безпеки України, передає УНН.

Деталі

Групу диверсантів із чотирьох осіб координував колишній народний депутат від забороненої Партії регіонів. Під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох агентів, включно із екснардепом.

Як свідчать матеріали провадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це - з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон

- резюмували в СБУ. 

Під час обшуків у затриманих виявлено і вилучено засоби зв’язку та електронні пристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада);. ст. 113 (диверсія);. ст. 258 (терористичний акт)

- підсумували правоохоронці. 

Досудове розслідування триває. Продовжуються комплексні заходи для притягнення до відповідальності співробітників Департаменту контррозвідувальних операцій фсб рф, особи яких вже встановлено Службою безпеки України.

Доповнення

За матеріалами справи, ця агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботою на території України. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

Палили автівки військових ЗСУ на замовлення рф: СБУ викрила групу диверсантів02.09.24, 13:14 • 21333 перегляди

Як встановило розслідування, у разі успішного виконання ворожих завдань, екснардеп планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України.

Слідчі з'ясували, що для зриву логістики Сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання: підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Втім, СБУ вдалося запобігти диверсії.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві ще одну інформаторку воєнної розвідки рф. Зловмисниця збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. 

Володимир Омельченко

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