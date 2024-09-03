Готовили убийство Гордона: СБУ разоблачила агентурную сеть фсб рф, которую координировал экс-нардеп

Правоохранители разоблачили в в Киеве агентурную сеть элитного подразделения фсб рф - Департамента контрразведывательных операций. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Группу диверсантов из четырех человек координировал бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов. Во время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали всех четырех агентов, включая экс-нардепа.

Как свидетельствуют материалы производства, еще одной задачей сети был сбор данных об украинских деятелях, которые «интересовали» российскую спецслужбу. В частности, враг пытался получить данные о местах проживания и посещения, график дня и круг общения определенных лиц. Все это - с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство был украинский журналист Дмитрий Гордон - резюмировали в СБУ.

Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты средства связи и электронные устройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена);. ст. 113 (диверсия);. ст. 258 (террористический акт) - подытожили правоохранители.

Досудебное расследование продолжается. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности сотрудников Департамента контрразведывательных операций фсб рф, личности которых уже установлены Службой безопасности Украины.

Дополнение

По материалам дела, эта агентурная сеть занималась разведывательной и диверсионной работой на территории Украины. Кроме экс-нардепа-куратора туда входили: исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, которая специализировалась на внешнем наблюдении.

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Как установило расследование, в случае успешного выполнения вражеских задач, экс-нардеп планировал расширить свою сеть и осуществлять диверсии фактически по всей территории Украины.

Следователи выяснили, что для срыва логистики Сил обороны агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци. В частности, российская спецслужба поставила им задачу: взорвать одну из путей в Киевской области. ВСУ используют ее для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы. Впрочем, СБУ удалось предотвратить диверсию.

Напомним,

Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаеве еще одну информаторку военной разведки рф. Злоумышленница собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дронных ударов по городу.