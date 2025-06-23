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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повторное покушение на Гордона: в Киеве разоблачили агентурно-боевую сеть фсб, которая готовила преступление

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

СБУ предотвратила повторное покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона, задержав в Киеве четыре агентурно-боевые группы ФСБ и их координатора. российская спецслужба назначила вознаграждение в 400 тыс. долларов США за убийство журналиста, поручив подготовку покушения законспирированному агенту в Киеве, который создал агентурно-боевые группы из выходцев с Северного Кавказа.

Повторное покушение на Гордона: в Киеве разоблачили агентурно-боевую сеть фсб, которая готовила преступление

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила повторное покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона. В результате многоэтапной спецоперации в Киеве одновременно задержаны четыре агентурно-боевые группы ФСБ и их координатор, которые готовили заказное убийство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

Как выяснили расследователи, за убийство журналиста Дмитрия Гордона российская спецслужба назначила вознаграждение в размере 400 тыс. долларов США.

Подготовку к покушению оккупанты поручили глубоко законспирированному агенту в Киеве. Им оказался 36-летний гражданин РФ с Северного Кавказа, которого ФСБ "маршрутизировала" в Украину еще до полномасштабного вторжения под видом политического изгнанника из России.

- говорится в сообщении.

Для большей конспирации, российская спецслужба сфабриковала против него уголовные дела и объявила в розыск. После начала полномасштабной войны агент ФСБ получил задание от куратора: создать в Киеве агентурно-боевые группы из выходцев с Северного Кавказа.

Найдя "единомышленников", он приобрел на средства ФСБ несколько авто, замаскировал их под сервис такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами. За рулем этих машин агенты шпионили за Гордоном, чтобы установить его распорядок дня, места частого пребывания и наличие охраны.

По замыслу ФСБ, после нападения на потерпевшего с огнестрельным оружием киллер должен был быстро скрыться с места происшествия, избавиться от средств преступления и "залечь на дно". Для этого резидент подыскивал мотоцикл. Украинская контрразведка сработала на опережение и задержала резидента и всех участников агентурно-боевых групп на этапе подготовки к покушению

- рассказали в СБУ.

Установлено также, как злоумышленники получили дополнительные задания на корректировку вражеского огня и "заказы" на иностранцев, воюющих за Украину. Среди них был россиянин, который сейчас воюет за наше государство в составе РДК.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в сентябре 2024 года СБУ нейтрализовала еще одну агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Украине, в частности убийство Дмитрия Гордона.

Готовили убийство Гордона: СБУ разоблачила агентурную сеть фсб рф, которую координировал экс-нардеп03.09.24, 13:23 • 11026 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Украина
Киев
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