Налогообложение лизинга: почему БЭБ преследует авиакомпании за международные контракты

11:36 • 5942 просмотра
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрениеPhoto
11:30 • 12922 просмотра
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
11:17 • 11669 просмотра
Зеленский добивается более четких гарантий безопасности США и анонсировал в документе ответы на вопросы, которые есть
Эксклюзив
08:16 • 26287 просмотра
Воспользуется ли путин расколом Запада - риск удара по НАТО растет
Эксклюзив
3 апреля, 07:41 • 34960 просмотра
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
Эксклюзив
2 апреля, 14:00 • 58989 просмотра
США угрожают выйти из НАТО - каковы риски для Украины и Европы
2 апреля, 12:18 • 62501 просмотра
Апелляция не спасла - Насирову подтвердили приговор по делу на 2 млрд гривен
2 апреля, 11:14 • 75533 просмотра
Желанная блогерская карьера и хайп на деле о смерти своего пациента: как скандальный врач Русаков превращает судебный процесс в публичное шоу
Эксклюзив
2 апреля, 10:36 • 69292 просмотра
Двойное налогообложение лизинга авиакомпаний угрожает уничтожением гражданской авиации в стране
2 апреля, 07:36 • 49359 просмотра
Генштаб упростил возвращение военных после СЗЧ
От критики до давления: как скандальный врач Русаков пытается повлиять на суд по делу о смерти Аднана КиванаPhoto3 апреля, 06:00 • 31760 просмотра
Вражеские атаки оставили без света часть 6 областей, о вечерних графиках не сообщается3 апреля, 07:39 • 13328 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto09:23 • 11294 просмотра
Экипаж Artemis II поделился деталями миссии и впечатлениями от полета вокруг ЛуныPhotoVideo10:09 • 8532 просмотра
Что посадить в апреле - овощные культуры для раннего урожаяPhoto10:22 • 16202 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов13:02 • 4278 просмотра
Налогообложение лизинга: почему БЭБ преследует авиакомпании за международные контракты12:35 • 6922 просмотра
Что посадить в апреле - овощные культуры для раннего урожаяPhoto10:22 • 16384 просмотра
Воспользуется ли путин расколом Запада - риск удара по НАТО растет
Эксклюзив
08:16 • 26292 просмотра
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
Эксклюзив
3 апреля, 07:41 • 34963 просмотра
УНН Lite
Налогообложение лизинга: почему БЭБ преследует авиакомпании за международные контракты

Киев • УНН

 • 6924 просмотра

Бюро экономической безопасности давит на авиакомпании, работающие за границей из-за закрытого неба. Юристы заявляют о неправильной трактовке международных конвенций.

Украинский авиабизнес, работающий за границей, в последние два года сталкивается с проблемой двойного налогообложения и претензиями со стороны Бюро экономической безопасности, даже в тех случаях, когда налоги уже были уплачены в другой юрисдикции. Из-за полномасштабной войны авиакомпании вынуждены были полностью перенести свою работу за пределы Украины, чтобы не только сохранить самолеты, но и удержать профессиональные кадры. В таких условиях попытки начисления дополнительных налогов в Украине выглядят не просто странно, это очевидное давление на бизнес, граничащее с попыткой полностью уничтожить гражданскую авиацию в Украине, пишет УНН.

Вопрос двойного налогообложения сегодня стал одним из самых болезненных для компаний, работающих через иностранные юрисдикции. Формально украинские контролирующие и правоохранительные органы пытаются поставить под сомнение реальность такой структуры бизнеса, утверждая, что компания хоть и зарегистрирована за границей, но фактически управляется из Украины, а значит именно здесь должна платить налоги. В то же время юристы отмечают: сама по себе регистрация бизнеса в другой стране не является нарушением, а ключевое значение имеет не формальный адрес, а то, где именно реально формируется доход и где фактически ведется хозяйственная деятельность.

Основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что в случаях, когда компания выполняет рейсы за пределами Украины и получает доход именно там, где фактически осуществляет свою деятельность, действуют международные конвенции об избежании двойного налогообложения.

Если выполняют рейсы за пределами Украины и формируют доход там, где фактически осуществляется деятельность, в таких случаях применяются Конвенции об избежании двойного налогообложения. Их суть очень четкая: один и тот же доход не может облагаться налогом дважды. Если деятельность фактически ведется за границей и налог там уплачен, Украина либо не имеет права доначислять налог, либо применяет ограниченную ставку, согласно международному соглашению

– пояснил юрист.

БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30.03.26, 14:01 • 73477 просмотров

Именно здесь и возникает наибольший конфликт между бизнесом и Бюро экономической безопасности. На практике претензии к авиакомпаниям основываются не на глубоком анализе реальной экономической деятельности компании, а на формальном подходе по принципу "если украинский бенефициар или связь с Украиной существует, значит доход нужно облагать налогом здесь". Однако такой подход не соответствует ни логике международного налогового права, ни судебной практике.

Такие выводы требуют очень серьезной доказательной базы: анализа фактического управления, бенефициарного владельца, экономической сути операций, движения средств. Без этого любые претензии выглядят слабо и, как правило, не выдерживают судебного контроля

- отметил Касьяненко.

После начала полномасштабного вторжения россии небо над Украиной остается закрытым, а потому значительная часть украинских авиакомпаний переместила свою деятельность за границу. Речь идет не только о самих рейсах, но и о размещении и обслуживании самолетов, экипажей, технического персонала, логистике, контрактах с иностранными заказчиками и финансовых расчетах. То есть во многих случаях реальный центр создания дохода объективно находится не в Украине.

При этом, авиакомпании, как ранее рассказывал УНН, не покупают самолеты, а пополняют свой авиапарк за счет лизинга, то есть аренды воздушных судов. Такую модель применяют все международные авиакомпании, не только украинские, потому что так значительно дешевле.

Однако в Бюро экономической безопасности решили, что украинские авиаперевозчики именно в Украине должны платить налог за лизинг, несмотря на то, что их лизингодателями являются резиденты других стран и, соответственно, налоги уже уплачены в других странах. Поэтому, если самолеты находятся в пользовании за границей, рейсы осуществляются за пределами Украины, а платежи проводятся в рамках международных контрактов, то попытка БЭБ "привязать" весь этот доход исключительно к Украине требует очень серьезного юридического обоснования.

Юрист Дмитрий Касьяненко обращает внимание, что в условиях войны именно перемещение деятельности за границу является не схемой уклонения от налогов, а вынужденным способом выживания бизнеса.

В условиях войны это особенно чувствительный вопрос: украинские авиакомпании фактически не осуществляют полеты в Украине, самолеты и деятельность перемещены за границу, персонал и операции также часто находятся вне Украины. И это как раз аргумент в пользу того, что доход формируется не в Украине

– подчеркнул он.

Здесь стоит добавить, что украинские авиакомпании платят налоги на доходы в Украине и таким образом обеспечивают регулярный приток валютной выручки в украинский бюджет.

В то же время отдельной проблемой остается и вопрос избирательности правоприменения. Когда одинаковые или очень похожие модели международной деятельности оцениваются государством по-разному в зависимости от конкретной компании, это уже выходит далеко за пределы сугубо налогового спора. В таком случае речь идет о риске избирательного давления, которое может использоваться как инструмент влияния на бизнес.

Сейчас известно о 5 украинских авиаперевозчиках, которые столкнулись с преследованием за якобы неуплату налога за лизинг.

"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей27.03.26, 12:01 • 70117 просмотров

Если одинаковые по сути модели работы оцениваются по-разному для разных компаний, это уже не вопрос налогового права, а вопрос правоприменения. В таких кейсах это часто используется как аргумент в судах как признак предвзятости или избирательного давления

- отметил Касьяненко.

Следует отметить, что особый интерес следователи БЭБ проявляют к компаниям, работающим в юрисдикциях Кипра и ОАЭ, ведь налоговая нагрузка там ниже, чем в Украине. По словам Дмитрия Касьяненко, если в Украине базовыми являются 18% налога на прибыль и 20% НДС, то на Кипре ставка корпоративного налога составляет 12,5%, а в ОАЭ в зависимости от структуры бизнеса может колебаться от 0 до 9%. Именно это часто становится формальным поводом для подозрений со стороны государства. Но сама по себе более выгодная налоговая юрисдикция не означает нарушения, отмечает юрист.

Именно поэтому для бизнеса критически важно не просто иметь иностранную компанию или счет за границей, а быть готовым доказать реальность всей модели: где принимаются управленческие решения, где расположены работники, где выполняются контракты, где находится имущество, как движутся средства и какая экономическая логика стоит за каждой операцией.

По мнению юриста, в ситуации, когда у Бюро экономической безопасности возникают претензии, бизнес не должен автоматически соглашаться с ними. Напротив, такие действия нужно оспаривать и выстраивать правовую защиту, опираясь не только на украинское законодательство, но и на международные Конвенции, имеющие высшую юридическую силу.

Что делать бизнесу в такой ситуации — это не соглашаться автоматически с позицией БЭБ и активно защищаться в правовом поле. Эффективным инструментом является оспаривание действий БЭБ в суде, с акцентом на том, что международные договоры Украины об избежании двойного налогообложения имеют приоритет и применяются как нормы прямого действия

– подчеркнул Касьяненко.

Он добавил, что в суде необходимо доказывать реальность иностранной деятельности, факт уплаты налогов за границей, отсутствие постоянного представительства в Украине и наличие экономической сути операций. При надлежащей доказательной базе, по его словам, такие споры имеют перспективу, поскольку суды, как правило, становятся на сторону бизнеса там, где налоговые органы, а также БЭБ, действуют формально или выходят за пределы своих полномочий.

В итоге история с попытками доначисления налогов украинским компаниям, работающим через иностранные юрисдикции, выходит далеко за пределы технического налогового спора. Для авиационного бизнеса, который в период войны фактически был вынужден переместить свою деятельность за границу, это вопрос напрямую касается выживания отрасли гражданских авиаперевозок. И если государство начнет трактовать любую международную структуру как потенциальную "схему", не вникая в реальное содержание операций, это станет сигналом не о борьбе с уклонением от налогов, а о риске системного давления на бизнес, который сегодня и так работает в экстремальных условиях.

Двойное налогообложение лизинга авиакомпаний угрожает уничтожением гражданской авиации в стране02.04.26, 13:36 • 69293 просмотра

Лилия Подоляк

