Накануне своего визита в Северную Корею российский президент Владимир Путин пообещал Пхеньяну построить новую систему торговли с КНДР, чтобы избежать санкций Запада. Об этом говорится в письме российского лидера пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Письмо, в котором Путин обещает Северной Корее непоколебимую поддержку и развитие торговли опубликовали государственные СМИ КНДР.

В документы, президент рф заявил, что в течение последних 70 лет две страны развили хорошие отношения и партнерство, основанное на равенстве, взаимном уважении и доверии.

Мы будем развивать альтернативные неконтролируемые Западом механизмы торговли и взаиморасчетов и совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И в то же время - мы построим архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии - цитирует Reuters часть письма Путина.

Он также поблагодарил Северную Корею за поддержку так называемой "сво", и пообещал поддерживать усилия Пхеньяна защитить свои интересы, несмотря на то, что он назвал "давлением США, шантажом и военными угрозами".

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Дополнение

Как известно, на этой неделе президент россии владимир путин впервые за 24 года посетит северную корею. В рамках визита состоятся беседы двух лидеров в формате тет-а-тет, а также гала-концерт, государственный прием, почетный караул, подписание документов и заявление для СМИ.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что накануне визита Северная Корея, похоже, готовилась к возможному военному параду в центре Пхеньяна.

В Reuters добавляют, что в составе делегации примут участие министр обороны рф Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министры природных ресурсов, здравоохранения и транспорта, руководители российского космического агентства и его железных дорог, а также главный представитель Путина по вопросам энергетики, вице-премьер Александр Новак.

Напомним

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры, в которых может храниться около 5 миллионов артиллерийских снарядов.

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