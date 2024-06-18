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Напередодні візиту до КНДР: Путін обіцяє Пхеньяну розбудувати торгівлю в обхід санкцій Заходу

Київ • УНН

 • 13824 перегляди

Напередодні свого майбутнього візиту до Пхеньяна путін пообіцяв розробити альтернативні механізми торгівлі з Північною Кореєю в обхід західних санкцій і побудувати "архітектуру рівної і неподільної безпеки в Євразії".

Напередодні візиту до КНДР: Путін обіцяє Пхеньяну розбудувати торгівлю в обхід санкцій Заходу

Напередодні свого візиту до Північної Кореї російський президент володимир путін пообіцяв Пхеньяну розбудувати нову систему торгівлі з КНДР, аби уникнути санкцій Заходу. Про це йдеться в листі російського лідера пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Лист, в якому путін обіцяє Північній Кореї непохитну підтримку і розвиток торгівлі опублікували державні ЗМІ КНДР.

У документи, президент рф заявив, що протягом останніх 70 років дві країни розвинули добрі відносини та партнерство, засноване на рівності, взаємній повазі та довірі.

Ми будемо розвивати альтернативні неконтрольовані Заходом механізми торгівлі та взаєморозрахунків і спільно протистояти нелегітимним одностороннім обмеженням . І водночас – ми побудуємо архітектуру рівної та неподільної безпеки в Євразії

- цитує Reuters частину листа путіна. 

Він також подякував Північній Кореї за підтримку так званої "сво", і пообіцяв підтримувати зусилля Пхеньяна захистити свої інтереси, незважаючи на те, що він назвав "тиском США, шантажем і військовими погрозами".

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Доповнення

Як відомо, цього тижня президент росії володимир путін вперше за 24 роки відвідає Північну Корею. У рамках візиту відбудуться бесіди двох лідерів у форматі тет-а-тет, а також гала-концерт, державний прийом, почесна варта, підписання документів і заява для ЗМІ.

Супутникові знімки свідчать, що напередодні візиту Північна Корея, схоже, готувалася до можливого військового параду в центрі Пхеньяну.

В Reuters додають, що у складі делегації візьмуть участь міністр оборони рф Андрій Бєлоусов, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністри природних ресурсів, охорони здоров'я та транспорту, керівники російського космічного агентства та його залізниць, а також головний представник Путіна з питань енергетики, віце-прем'єр Олександр Новак.

Нагадаємо

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що Північна Корея відправила в росію контейнери, в яких може зберігатися близько 5 мільйонів артилерійських снарядів.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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