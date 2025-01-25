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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной сбили обе запущенные рф ракеты и 46 из 61 дрона

Киев  •  УНН

 • 1693 просмотра

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В ночь на 25 января РФ атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 61 дроном «Shahed». Силы ПВО уничтожили 48 целей, однако есть повреждения в трех областях.

россия ночью атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 61 беспилотником, сбиты обе ракеты и 46 дронов в 11 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 января враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря и 61-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях. 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Сбитые вражеские БпЛА, как указано, нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. "Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Атака дронов на Киевщине: повреждены дом и производственное сооружение25.01.25, 07:41 • 16704 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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