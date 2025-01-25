Над Украиной сбили обе запущенные рф ракеты и 46 из 61 дрона
Киев • УНН
В ночь на 25 января РФ атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 61 дроном «Shahed». Силы ПВО уничтожили 48 целей, однако есть повреждения в трех областях.
россия ночью атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 61 беспилотником, сбиты обе ракеты и 46 дронов в 11 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 января враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря и 61-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях. 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
Сбитые вражеские БпЛА, как указано, нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. "Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.
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