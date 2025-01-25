Атака дронов на Киевщине: повреждены дом и производственное сооружение
Киев • УНН
В Вишневом повреждены балконы многоэтажки с 5 по 9 этаж, эвакуированы 5 человек. В Фастовском районе произошел пожар на производстве площадью 600 кв.м, пострадавших нет.
В Киевской области в результате атаки дронов повреждены жилой дом и производственное здание. К счастью, удалось спасти людей, среди которых были дети. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Следовательно, по информации, в городе Вишневое поврежден многоэтажный жилой дом - балконы с пятого по девятый этажи получили серьезные повреждения.
Спасатели эвакуировали пять человек, среди которых двое детей. Пострадавших нет, по предварительным данным.
В Фастовском районе, в результате атаки, возник масштабный пожар в производственном помещении. Огонь охватил 600 квадратных метров, но благодаря работе чрезвычайников пожар удалось ликвидировать. Жертв и травмированных также нет.
На местах событий работают спасатели и спецтехника. Информация уточняется.
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