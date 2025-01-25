Атака дронів на Київщині: пошкоджено будинок та виробничу споруду
Київ • УНН
У Вишневому пошкоджено балкони багатоповерхівки з 5 по 9 поверх, евакуйовано 5 осіб. У Фастівському районі сталася пожежа на виробництві площею 600 кв.м, постраждалих немає.
На Київщині внаслідок атаки дронів пошкоджено житловий будинок і виробничу будівлю. На щастя, вдалося врятувати людей, середи яких були діти. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
Відтак, за інформацією, у місті Вишневе пошкоджено багатоповерховий житловий будинок – балкони з п’ятого по дев’ятий поверхи зазнали серйозних ушкоджень.
Рятувальники евакуювали п’ятьох осіб, серед яких двоє дітей. Постраждалих немає, за попередніми даними.
У Фастівському районі, у результаті атаки, виникла масштабна пожежа у виробничому приміщенні. Вогонь охопив 600 квадратних метрів, але завдяки роботі надзвичайників пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та травмованих також немає.
На місцях подій працюють рятувальники та спецтехніка. Інформація уточнюється.
У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять прямувати в укриття25.01.25, 02:11 • 67770 переглядiв