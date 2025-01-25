Атака дронів на Київщині: пошкоджено будинок та виробничу споруду

На Київщині внаслідок атаки дронів пошкоджено житловий будинок і виробничу будівлю. На щастя, вдалося врятувати людей, середи яких були діти. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Відтак, за інформацією, у місті Вишневе пошкоджено багатоповерховий житловий будинок – балкони з п’ятого по дев’ятий поверхи зазнали серйозних ушкоджень.

Рятувальники евакуювали п’ятьох осіб, серед яких двоє дітей. Постраждалих немає, за попередніми даними.

У Фастівському районі, у результаті атаки, виникла масштабна пожежа у виробничому приміщенні. Вогонь охопив 600 квадратних метрів, але завдяки роботі надзвичайників пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та травмованих також немає.

На місцях подій працюють рятувальники та спецтехніка. Інформація уточнюється.

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