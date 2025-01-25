У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять прямувати в укриття
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу, КМДА закликає населення терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Раніше Повітряні Сили повідомляли про виявлення БПЛА в області.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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Раніше Повітряні Сили інформували щодо БпЛА в області.
Ворожа атака БпЛА на Київщину: двоє загиблих24.01.25, 05:40 • 110174 перегляди