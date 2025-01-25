У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять прямувати в укриття

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 • 67770 перегляди

У столиці України оголошено повітряну тривогу, КМДА закликає населення терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Раніше Повітряні Сили повідомляли про виявлення БПЛА в області.

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.  

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Раніше Повітряні Сили інформували щодо БпЛА в області.

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