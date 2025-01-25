Над Україною збили обидві запущені рф ракети та 46 з 61 дрона

росія вночі атакувала Україну 2 ракетами Х-59/69 та 61 безпілотником, збито обидві ракети та 46 дронів в 11 областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 січня ворог атакував двома керованими авіаційними ракет Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. 15 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили в Повітряних силах у соцмережах.

Збиті ворожі БпЛА, як вказано, завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. "Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога", - ідеться у повідомленні.

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