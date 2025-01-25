Над Україною збили обидві запущені рф ракети та 46 з 61 дрона
Київ • УНН
У ніч на 25 січня РФ атакувала Україну 2 ракетами Х-59/69 та 61 дроном "Shahed". Сили ППО знищили 48 цілей, проте є пошкодження в трьох областях.
росія вночі атакувала Україну 2 ракетами Х-59/69 та 61 безпілотником, збито обидві ракети та 46 дронів в 11 областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 січня ворог атакував двома керованими авіаційними ракет Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. 15 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Збиті ворожі БпЛА, як вказано, завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. "Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога", - ідеться у повідомленні.
Атака дронів на Київщині: пошкоджено будинок та виробничу споруду25.01.25, 07:41 • 54866 переглядiв