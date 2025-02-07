Над Украиной сбили 81 дрон из 112 запущенных рф: какие области пострадали из-за вражеской атаки
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 112 дронами «Shahed» и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. Силы обороны уничтожили 81 ударный БПЛА, пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области.
россия ночью атаковала Украину 112 беспилотниками, уничтожен 81 дрон, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 февраля враг атаковал 112-ю ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 81-го ударного БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. 31 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Сумщина, Киевщина и Хмельницкая область.
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия07.02.25, 09:00 • 20587 просмотров