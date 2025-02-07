Над Украиной сбили 81 дрон из 112 запущенных рф: какие области пострадали из-за вражеской атаки

россия ночью атаковала Украину 112 беспилотниками, уничтожен 81 дрон, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 февраля враг атаковал 112-ю ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 81-го ударного БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. 31 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий). - сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Сумщина, Киевщина и Хмельницкая область.

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