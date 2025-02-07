Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками ночью 7 февраля. В Броварском районе повреждены хозяйственные помещения и гараж, пострадавших нет.
Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками ночью 7 февраля. В Броварском районе повреждены хозяйственные помещения и гараж, пострадавших нет, сообщили в Киевской ОВА в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Вражеские БпЛА в очередной раз атаковали Киевскую область. Тревога объявлялась несколько раз и продолжалась почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В результате вражеской атаки в Броварском районе произошел пожар гаража. Возгорание ликвидировано. Также повреждены окна хозяйственного помещения
В полиции области подтвердили, что на 8:35 в одном из районов области повреждены хозяйственное и гаражное помещение. "В последнем произошел пожар, который пожарные ликвидировали. Информация о пострадавших пока отсутствует", - указали в полиции.