Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками ночью 7 февраля. В Броварском районе повреждены хозяйственные помещения и гараж, пострадавших нет, сообщили в Киевской ОВА в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Вражеские БпЛА в очередной раз атаковали Киевскую область. Тревога объявлялась несколько раз и продолжалась почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В результате вражеской атаки в Броварском районе произошел пожар гаража. Возгорание ликвидировано. Также повреждены окна хозяйственного помещения