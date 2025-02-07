Київщина зазнала нічної атаки рф дронами: показали наслідки

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Російські війська атакували Київську область безпілотниками вночі 7 лютого. В Броварському районі пошкоджено господарські приміщення та гараж, постраждалих немає.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками вночі 7 лютого. В Броварському районі пошкоджено господарські приміщення та гараж, постраждалих немає, повідомили у Київській ОВА у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Ворожі БпЛА в черговий раз атакували Київщину. Тривога оголошувалася декілька разів та тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Унаслідок ворожої атаки в Броварському районі сталася пожежа гаража. Загорання ліквідовано. Також пошкоджені вікна господарчого приміщення

- повідомили в ОВА.

У поліції області підтвердили, що на 8:35 в одному з районів області пошкоджено господарське та гаражне приміщення. "В останньому сталася пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Інформація про постраждалих наразі відсутня", - вказали у поліції.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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