Над Україною збили 81 дрон з 112 запущених рф: які області постраждали через ворожу атаку

росія вночі атакувала Україну 112 безпілотниками, знищено 81 дрон, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 лютого ворог атакував 112-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків). - повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

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