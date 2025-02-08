Над Украиной сбили 67 из 139 запущенных рф дронов: какие области пострадали от вражеской атаки

россия ночью атаковала Украину 139 беспилотниками, уничтожено 67 ударных дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 февраля враг атаковал 139-ю ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 67-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. 71 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).