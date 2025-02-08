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Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 102477 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

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7 февраля, 18:07 • 109860 просмотра

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Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 118620 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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7 февраля, 14:19 • 112896 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Над Украиной сбили 67 из 139 запущенных рф дронов: какие области пострадали от вражеской атаки

Над Украиной сбили 67 из 139 запущенных рф дронов: какие области пострадали от вражеской атаки

Киев  •  УНН

 • 14720 просмотра

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россия атаковала Украину 139 дронами-камикадзе «Shahed» и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. Силы ПВО уничтожили 67 ударных БПЛА, пострадали четыре области.

россия ночью атаковала Украину 139 беспилотниками, уничтожено 67 ударных дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 февраля враг атаковал 139-ю ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 67-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. 71 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.

российский дрон атаковал жилой дом в Сумах: что известно о последствиях08.02.25, 08:35 • 16415 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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