Над Украиной сбили 67 из 139 запущенных рф дронов: какие области пострадали от вражеской атаки
Киев • УНН
россия атаковала Украину 139 дронами-камикадзе «Shahed» и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. Силы ПВО уничтожили 67 ударных БПЛА, пострадали четыре области.
россия ночью атаковала Украину 139 беспилотниками, уничтожено 67 ударных дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 февраля враг атаковал 139-ю ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 67-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. 71 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.
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