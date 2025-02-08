Над Україною збили 67 зі 139 запущених рф дронів: які області постраждали від ворожої атаки
Київ • УНН
росія атакувала Україну 139 дронами-камікадзе "Shahed" та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків. Сили ППО знищили 67 ударних БПЛА, постраждали чотири області.
росія вночі атакувала Україну 139 безпілотниками, знищено 67 ударних дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 лютого ворог атакував 139-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. 71 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.
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