Над Україною збили 67 зі 139 запущених рф дронів: які області постраждали від ворожої атаки

росія вночі атакувала Україну 139 безпілотниками, знищено 67 ударних дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 лютого ворог атакував 139-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. 71 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків). - повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

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