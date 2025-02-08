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Над Україною збили 67 зі 139 запущених рф дронів: які області постраждали від ворожої атаки

Над Україною збили 67 зі 139 запущених рф дронів: які області постраждали від ворожої атаки

Київ • УНН

 • 35532 перегляди

росія атакувала Україну 139 дронами-камікадзе "Shahed" та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків. Сили ППО знищили 67 ударних БПЛА, постраждали чотири області.

росія вночі атакувала Україну 139 безпілотниками, знищено 67 ударних дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 лютого ворог атакував 139-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. 71 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

- повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

російський дрон атакував житловий будинок у Сумах: що відомо про наслідки08.02.25, 08:35 • 34522 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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