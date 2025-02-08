російський дрон атакував житловий будинок у Сумах: що відомо про наслідки

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У Сумах ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування. Рятувальники ДСНС загасили пожежу та розібрали завали, постраждалих немає.

російський безпілотник поцілив у житловий будинок у Сумах. В результаті влучання, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок, спалахнула пожежа. Але минулося без жертв. Про це інформує УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію та Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.

Деталі 

Зазначається, що 08 лютого ворожий безпілотник влучив у приватний будинок, розташований на території обласного центру

Внаслідок атаки росіян, оселя зруйнована, сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали

- йдеться у дописі.

За інформацією ДСНС, загоряння уже загасили.

Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила

- зазначили рятувальники.

"Інформація про постраждалих не надходила", - додали в ДСНС.

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