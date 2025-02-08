російський дрон атакував житловий будинок у Сумах: що відомо про наслідки
Київ • УНН
У Сумах ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування. Рятувальники ДСНС загасили пожежу та розібрали завали, постраждалих немає.
російський безпілотник поцілив у житловий будинок у Сумах. В результаті влучання, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок, спалахнула пожежа. Але минулося без жертв. Про це інформує УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію та Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.
Деталі
Зазначається, що 08 лютого ворожий безпілотник влучив у приватний будинок, розташований на території обласного центру
Внаслідок атаки росіян, оселя зруйнована, сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали
За інформацією ДСНС, загоряння уже загасили.
Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила
"Інформація про постраждалих не надходила", - додали в ДСНС.
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