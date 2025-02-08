российский дрон атаковал жилой дом в Сумах: что известно о последствиях
Киев • УНН
В Сумах вражеский беспилотник попал в частный жилой дом, вызвав пожар и разрушения. Спасатели ГСЧС потушили пожар и разобрали завалы, пострадавших нет.
российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах. В результате попадания, значительные разрушения претерпел частный жилой дом, вспыхнул пожар. Но обошлось без жертв. Об этом информирует УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.
Детали
Отмечается, что 08 февраля вражеский беспилотник попал в частный дом, расположенный на территории областного центра
В результате атаки россиян, дом разрушен, произошел пожар. Предварительно, люди не пострадали
По информации ГСЧС, возгорание уже потушили.
Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения. Информация о пострадавших не поступала
"Информация о пострадавших не поступала", - добавили в ГСЧС.
Украина продолжает работу над созданием спецтрибунала для рф - МИД07.02.25, 15:00 • 26906 просмотров