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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский дрон атаковал жилой дом в Сумах: что известно о последствиях

российский дрон атаковал жилой дом в Сумах: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 8517 просмотра

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В Сумах вражеский беспилотник попал в частный жилой дом, вызвав пожар и разрушения. Спасатели ГСЧС потушили пожар и разобрали завалы, пострадавших нет.

российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах. В результате попадания, значительные разрушения претерпел частный жилой дом, вспыхнул пожар. Но обошлось без жертв. Об этом информирует УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

Детали 

Отмечается, что 08 февраля вражеский беспилотник попал в частный дом, расположенный на территории областного центра

В результате атаки россиян, дом разрушен, произошел пожар. Предварительно, люди не пострадали

- говорится в заметке.

По информации ГСЧС, возгорание уже потушили.

Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения. Информация о пострадавших не поступала

- отметили спасатели.

"Информация о пострадавших не поступала", - добавили в ГСЧС.

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Украина продолжает работу над созданием спецтрибунала для рф - МИД07.02.25, 15:00 • 26906 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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