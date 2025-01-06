Над российским каменск-шахтинским виднеется дым: что происходит возле химкомбината

Сильное задымление наблюдается в российском городе каменск-шахтинский, где расположены химкомбинат, производящий топливо для ракет, и военные склады. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

"каменск-шахтинский, Ростовщина. Что-то сильно дымит", - написал Коваленко.

Руководитель ЦПД напомнил, что в городе расположен "комбинат Каменский" - химическое предприятие, специализирующееся в частности на производстве топлива для ракетных двигателей ("Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", "Искандер").

Также есть военные склады, которые касаются предприятия, указал Коваленко и добавил: "похоже, что дымить могут именно они".

Напомним

В декабре 2024 года Воздушные Силы ВСУ нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе каменск-шахтинский ростовской области рф, который производил ракетное топливо для баллистических ракет.