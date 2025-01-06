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Над российским каменск-шахтинским виднеется дым: что происходит возле химкомбината

Над российским каменск-шахтинским виднеется дым: что происходит возле химкомбината

Киев  •  УНН

 • 1194 просмотра

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В российском городе каменск-шахтинский наблюдается сильное задымление. В городе расположены химкомбинат и военные склады. На предприятии производят топливо для ракет «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С» и «Искандер».

Сильное задымление наблюдается в российском городе каменск-шахтинский, где расположены химкомбинат, производящий топливо для ракет, и военные склады. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

"каменск-шахтинский, Ростовщина. Что-то сильно дымит", - написал Коваленко. 

Руководитель ЦПД напомнил, что в городе расположен "комбинат Каменский" - химическое предприятие, специализирующееся в частности на производстве топлива для ракетных двигателей ("Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", "Искандер").

Также есть военные склады, которые касаются предприятия, указал Коваленко и добавил: "похоже, что дымить могут именно они".

Напомним

В декабре 2024 года Воздушные Силы ВСУ нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе каменск-шахтинский ростовской области рф, который производил ракетное топливо для баллистических ракет. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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