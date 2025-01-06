Над російським каменськ-шахтинським видніється дим: що відбувається біля хімкомбінату
Київ • УНН
У російському місті каменськ-шахтинський спостерігається сильне задимлення. В міста розташовані хімкомбінат та військові склади. Напідприємстві виробляють паливо для ракет "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" та "Іскандер".
Сильне задимлення спостерігається у російському місті каменськ-шахтинський, де розташовані хімкомбінат, що виробляє паливо для ракет, та військові склади. Про це у понеділок, 6 грудня, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.
"каменськ-шахтинський, Ростовщина. Щось сильно димить", - написав Коваленко.
Керівник ЦПД нагадав, що в місті розташований "комбінат камєнський" - хімічне підприємство, що спеціалізується зокрема на виробництві палива для ракетних двигунів ("Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", "Іскандер").
Також є військові склади, які дотичні до підприємства, вказав Коваленко і додав: "схоже, що диміти можуть саме вони".
Нагадаємо
У грудні 2024 року Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по обʼєкту військово-промислового комплексу у місті камʼянськ-шахтинський ростовської області рф, яке виготовляло ракетне паливо для балістичних ракет.