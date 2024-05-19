Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет

ПВО сбила российский дрон над Одессой. Предварительно, без жертв. Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. По предварительной информации пострадавших нет - заявил Геннадий Труханов.

Напомним

Воздушные Силы информируют о работе ПВО по вражескому разведывательному БпЛА в Одесской и Николаевской областях.

Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях