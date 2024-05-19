Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  122298 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  119976 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  147187 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  135864 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117544 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123575 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134617 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125354 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118638 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  238963 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Новости по теме
Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет

Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет

  •  7539 просмотра
Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях

Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях

  •  8776 просмотра
Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри: "Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу"

Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри: "Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу"

  •  8393 просмотра
За сутки погибло 1 210 военнослужащих рф

За сутки погибло 1 210 военнослужащих рф

  •  10475 просмотра
На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко

На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко

  •  11925 просмотра
Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых

Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых

  •  12503 просмотра
Сегодня День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима

Сегодня День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима

  •  12311 просмотра
МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

  •  13678 просмотра
Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

  •  13729 просмотра
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

  •  14451 просмотра

Популярные

В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы

В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы

  •  39640 просмотра
Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах

Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах

  •  39000 просмотра
В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА

В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА

  •  53034 просмотра
российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области

российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области

  •  33787 просмотра
Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"

Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"

  •  58790 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  238963 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  229054 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  288227 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  307103 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  506830 просмотра

Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет

Украинские Силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Одессой, никто не пострадал.

Война •   •  7539 просмотра
Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет

Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что системы противовоздушной обороны обнаружили вражеский разведывательный беспилотник в Одесской и Николаевской областях.

Война •   •  8776 просмотра
Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях

Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри: "Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу"

Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в 21 веке, объединив все четыре главных пояса.

спорт •   •  8393 просмотра
Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри: "Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу"

За сутки погибло 1 210 военнослужащих рф

По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1210 человек личного состава, 16 танков, 35 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 зенитно-ракетных комплекса, 47 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 82 автотранспортных средства и автоцистерны.

Война •   •  10475 просмотра
За сутки погибло 1 210 военнослужащих рф

На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко

Вооруженные Силы Украины частично вернули захваченные позиции и взяли в плен вражеских боевиков в Харьковской области.

Война •   •  11925 просмотра
На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко

Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых

Израильские войска продвинулись в северную часть сектора Газа, убив и ранив десятки палестинцев, и захватили часть города Рафах вблизи границы с Египтом, что вызвало тревогу из-за ухудшения гуманитарной ситуации.

Новости Мира •   •  12503 просмотра
Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых

Сегодня День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима

Украина чтит память жертв советских политических репрессий: миллионы людей были арестованы, казнены или отправлены в лагеря в 1920-1980-х годах за сопротивление коммунистической идеологии.

Общество •   •  12311 просмотра
Сегодня День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима

МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

Министерство внутренних дел рф объявило в розыск Романа Машовца, заместителя руководителя Офиса Президента Украины, обвиняя его в организации вероятных терактов.

Новости Мира •   •  13678 просмотра
МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

Суд в санкт-петербурге арестовал активы на сумму более 700 миллионов евро у UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank из-за спора с дочерней компанией "Газпрома" по контракту с немецкой компанией Linde.

Новости Мира •   •  13729 просмотра
Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

Именно 19 мая 1974 года венгерский архитектор и скульптор Эрне Рубик впервые представил свою механическую головоломку. Считается, что на данный момент во всем мире продано более 300 миллионов экземпляров классического варианта кубика Рубика.

УНН Lite •   •  14451 просмотра
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине