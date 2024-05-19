Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет
Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях
Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри: "Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу"
За сутки погибло 1 210 военнослужащих рф
На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко
Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых
Сегодня День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима
МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца
Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет
Украинские Силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Одессой, никто не пострадал.
Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что системы противовоздушной обороны обнаружили вражеский разведывательный беспилотник в Одесской и Николаевской областях.
Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри: "Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу"
Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в 21 веке, объединив все четыре главных пояса.
За сутки погибло 1 210 военнослужащих рф
По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1210 человек личного состава, 16 танков, 35 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 зенитно-ракетных комплекса, 47 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 82 автотранспортных средства и автоцистерны.
На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко
Вооруженные Силы Украины частично вернули захваченные позиции и взяли в плен вражеских боевиков в Харьковской области.
Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых
Израильские войска продвинулись в северную часть сектора Газа, убив и ранив десятки палестинцев, и захватили часть города Рафах вблизи границы с Египтом, что вызвало тревогу из-за ухудшения гуманитарной ситуации.
Сегодня День памяти жертв политических репрессий: сколько украинцев стали жертвами преступного коммунистического режима
Украина чтит память жертв советских политических репрессий: миллионы людей были арестованы, казнены или отправлены в лагеря в 1920-1980-х годах за сопротивление коммунистической идеологии.
МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца
Министерство внутренних дел рф объявило в розыск Романа Машовца, заместителя руководителя Офиса Президента Украины, обвиняя его в организации вероятных терактов.
Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков
Суд в санкт-петербурге арестовал активы на сумму более 700 миллионов евро у UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank из-за спора с дочерней компанией "Газпрома" по контракту с немецкой компанией Linde.
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине
Именно 19 мая 1974 года венгерский архитектор и скульптор Эрне Рубик впервые представил свою механическую головоломку. Считается, что на данный момент во всем мире продано более 300 миллионов экземпляров классического варианта кубика Рубика.