Над Одесою збито російський безпілотник, жертв немає
Київ • УНН
Українські Сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Одесою, ніхто не постраждав.
ППО збила російський дрон над Одесою. Попередньо, без жертв. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. За попередньою інформацією постраждалих немає
Нагадаємо
Повітряні Сили інформують щодо роботи ППО по ворожому розвідувальному БпЛА у Одеській і Миколаївській областях.
Протиповітряна оборона працює по ворожому безпілотнику на Одещині та Миколаївщині19.05.24, 07:34 • 38436 переглядiв