Наблюдательный совет продлил контракт с директором Агентства оборонных закупок

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок продлил контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой. Об этом информирует УНН со ссылкой на Агентство оборонных закупок в Facebook.

Детали

По информации пресс-службы Агентства оборонных закупок, во вторник, 21 января, наблюдательным советом Агентства оборонных закупок было единогласно принято решение о продлении контракта с действующим директором АОЗ сроком на один год.

Также члены Наблюдательного совета единогласно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства, с привлечением международного совета аудиторов НАТО - говорится в сообщении пресс-службы.



Этот аудит должен охватывать:

- оценку финансовой отчетности;

- анализ управленческих и операционных процессов;

- проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в том числе стандартам HATO;

- проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

Со своей стороны Агентство предоставит всю необходимую документацию и максимально способствовать в проведении комплексного аудита.

Напомним

29 января 2024 г. Марину Безрукову назначили директором Агентства по вопросам оборонных закупок Украины. Это первый шаг в реформировании агентства в соответствии со стандартами НАТО и предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок.