Наблюдательный совет продлил контракт с директором Агентства оборонных закупок
Киев • УНН
Наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с Мариной Безруковой на год. Также инициирован комплексный аудит деятельности Агентства с привлечением международных аудиторов НАТО.
Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок продлил контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой. Об этом информирует УНН со ссылкой на Агентство оборонных закупок в Facebook.
Детали
По информации пресс-службы Агентства оборонных закупок, во вторник, 21 января, наблюдательным советом Агентства оборонных закупок было единогласно принято решение о продлении контракта с действующим директором АОЗ сроком на один год.
Также члены Наблюдательного совета единогласно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства, с привлечением международного совета аудиторов НАТО
Этот аудит должен охватывать:
- оценку финансовой отчетности;
- анализ управленческих и операционных процессов;
- проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в том числе стандартам HATO;
- проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.
Со своей стороны Агентство предоставит всю необходимую документацию и максимально способствовать в проведении комплексного аудита.
Напомним
29 января 2024 г. Марину Безрукову назначили директором Агентства по вопросам оборонных закупок Украины. Это первый шаг в реформировании агентства в соответствии со стандартами НАТО и предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок.