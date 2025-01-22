Наглядова рада продовжила контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель продовжила контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою. Про це інформує УНН з посиланням на Агенцію оборонних закупівель у Facebook.

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За інформацією пресслужби Агенції оборонних закупівель, у вівторок, 21 січня, наглядовою радою Агенції оборонних закупівель було одноголосно прийнято рішення про подовження контракту з чинним директором АОЗ терміном на один рік.

Також члени Наглядової ради одностайно проголосували за ініціювання комплексного аудиту діяльності Агенції, з залученням міжнародної ради аудиторів НАТО - йдеться у дописі пресслужби.



Цей аудит має охоплювати:

• оцінку фінансової звітності;

• аналіз управлінських та операційних процесів;

• перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;

• перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності.

Зі свого боку Агенція надасть усю необхідну документацію та максимально сприятиме у проведенні комплексного аудиту.

Нагадаємо

29 січня 2024 р. Марину Безрукову призначили директором Агентства з питань оборонних закупівель України. Це перший крок у реформуванні агентства відповідно до стандартів НАТО та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель.