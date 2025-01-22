Наглядова рада продовжила контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель
Київ • УНН
Наглядова рада АОЗ продовжила контракт з Мариною Безруковою на рік. Також ініційовано комплексний аудит діяльності Агенції із залученням міжнародних аудиторів НАТО.
Наглядова рада Агенції оборонних закупівель продовжила контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою. Про це інформує УНН з посиланням на Агенцію оборонних закупівель у Facebook.
Деталі
За інформацією пресслужби Агенції оборонних закупівель, у вівторок, 21 січня, наглядовою радою Агенції оборонних закупівель було одноголосно прийнято рішення про подовження контракту з чинним директором АОЗ терміном на один рік.
Також члени Наглядової ради одностайно проголосували за ініціювання комплексного аудиту діяльності Агенції, з залученням міжнародної ради аудиторів НАТО
Цей аудит має охоплювати:
• оцінку фінансової звітності;
• аналіз управлінських та операційних процесів;
• перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;
• перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності.
Зі свого боку Агенція надасть усю необхідну документацію та максимально сприятиме у проведенні комплексного аудиту.
Нагадаємо
29 січня 2024 р. Марину Безрукову призначили директором Агентства з питань оборонних закупівель України. Це перший крок у реформуванні агентства відповідно до стандартів НАТО та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель.