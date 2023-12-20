Наблюдательный совет Meta отменил удаление двух видео, связанных с конфликтом между Израилем и ХАМАС

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

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Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  132732 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

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Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  149506 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

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Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  146489 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

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Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140338 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

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Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133242 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

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Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123497 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

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Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
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Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

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Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107797 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

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На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

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Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

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Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  203149 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

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Meta изменила решение по модерации контента в конфликте между Израилем и ХАМАСом. Комиссия установила, что два видео были ошибочно удалены после того, как компания Meta настроила автоматизированные инструменты на более агрессивный контроль за контентом.

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Парижские отельеры расстроены планами утроить городской туристический налог на проживание в отелях в следующем году, совпадающем с проведением Олимпийских игр 2024 года, поскольку они опасаются, что это повредит конкурентоспособности и имиджу Франции.

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Отели Парижа возмущены планами утроить туристический налог к Олимпиаде-2024

Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse

FINMA стремится расширить свои юридические полномочия для усиления финансового регулирования после краха Credit Suisse, ссылаясь на необходимость улучшения управления рисками и корпоративного управления.

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Африканские фермеры теряют заказы на кофе в связи с новым европейским законом о защите лесов

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Накануне зимних праздников в МВД напомнили о запрете использования и распространения салютов и фейерверков

Накануне новогодних праздников в Министерстве внутренних дел напомнили украинцам, что в стране запрещено использовать салюты, фейерверки и другую пиротехнику.

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Накануне зимних праздников в МВД напомнили о запрете использования и распространения салютов и фейерверков

В Исландии после извержения вулкана опасения относительно загазованности

Извержение вулкана в Исландии, которое началось в понедельник поздно вечером, может загрязнить воздух Рейкьявика.

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В Исландии после извержения вулкана опасения относительно загазованности

Во Франции достигли соглашения по ужесточению законопроекта об иммиграции

Французские законодатели достигли предварительного согласия относительно нового иммиграционного законопроекта, который имеет целью упорядочить процесс предоставления убежища и усилить меры по высылке нелегальных мигрантов, что соответствует предвыборному обещанию президента Макрона.

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Во Франции достигли соглашения по ужесточению законопроекта об иммиграции

Лидеры ЕС готовы финансировать строительство стен, заборов и колючей проволоки в третьих странах для сдерживания мигрантов - СМИ

Лидеры ЕС намерены финансировать укрепление границ в третьих странах для предотвращения выезда мигрантов и обсуждают новую систему управления миграцией в ЕС, которая меняет правила предоставления убежища и воссоединения семей.

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Лидеры ЕС готовы финансировать строительство стен, заборов и колючей проволоки в третьих странах для сдерживания мигрантов - СМИ

Британия отправила в Красное море эсминец для противодействия атакам хуситов на торговые суда

Великобритания направила эсминец HMS Diamond в Красное море в рамках операции "Хранитель процветания" в ответ на нападения хуситов на судоходные пути, которые являются жизненно важными для торговли.

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Британия отправила в Красное море эсминец для противодействия атакам хуситов на торговые суда

россия может открыть второй фронт войны в Европе - начальник штаба бельгийской армии

Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофманн предупреждает, что россия может открыть второй фронт войны в Европе, и призывает к подготовке в ответ на переход москвы к военной экономике.

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россия может открыть второй фронт войны в Европе - начальник штаба бельгийской армии