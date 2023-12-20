Наблюдательный совет Meta отменил удаление двух видео, связанных с конфликтом между Израилем и ХАМАС

Наблюдательный совет совет Meta опубликовал свое решение о публикации контента о войны Израиля и ХАМАС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Engadget.

Детали

Наблюдательный совет совет Meta впервые в истории провел ускоренное рассмотрение и за 12 дней (вместо недель) принял решение о возвращении двух видео, связанных с войной между Израилем и ХАМАС. Совет отменил первоначальное решение компании об удалении двух материалов.

Наблюдательный совет отметил, что автоматизация процессов "увеличила вероятность удаления ценных постов, которые информируют мир о человеческих страданиях по обе стороны конфликта на Ближнем Востоке".

Для своего первого ускоренного рассмотрения Наблюдательный совет решил исследовать две конкретные жалобы, которые пользователи загрузили после атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября и военной кампании, которую Израиль начал в ответ. В одном из видео, размещенном на Facebook, израильская женщина-заложник умоляет своих похитителей не убивать ее. Другое видео, опубликованное в Instagram, показывает последствия удара по больнице Аль-Шифа в Газе во время наземного наступления Израиля. На нем видны погибшие и раненых палестинцев, в том числе детей.

Израиль и ХАМАС готовы к перемирию - источники Reuters

Комиссия установила, что эти два видео были ошибочно удалены после того, как компания Meta настроила свои автоматизированные инструменты на более агрессивный контроль за контентом после атак мирных жителей Израиля 7 октября. Например, удаление видео из больницы Аль-Шифа и отклонение обращения пользователя о его восстановлении произошло без вмешательства человека. Позже оба видео восстановили с предупредительными экранами, на которых отмечалось, что такой контент разрешен с целью освещения новостей и повышения осведомленности. Совет выразил обеспокоенность, что быстрое изменение подхода компании к модерации может создать впечатление произвола и поставить под сомнение ее политику.

Meta просят оштрафовать за попытку ввести платную подписку на Facebook и Instagram

В то же время Meta снизила рейтинг контента, который она восстановила. Она не рекомендовала их другим пользователям Facebook и Instagram даже после того, как компания определила, что они имели целью повысить осведомленность. Некоторые пользователи сообщили о том, что были заблокированы в октябре после того, как разместили контент об условиях жизни в Газе.