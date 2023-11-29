Meta просят оштрафовать за попытку ввести платную подписку на Facebook и Instagram

Организация NOYB требует от австрийского органа по защите данных DPA срочно прекратить предполагаемые нарушения с стороны Meta, связанные с введением подписки. Также предлагают наложить штраф на компанию. Это должно убедить других крупных игроков не следовать подходу Meta к вопросам конфиденциальности. Об этом говорится в заявлении организации, пишет УНН.

Детали

В NOYB утверждают, что стоимость подписки, которая бы позволила юзерам пользоваться соцсетями Meta без просмотра рекламы и без их отслеживания для настройки персонализированной рекламы, является "совсем не пропорциональной". Кроме этого, отмечают, что если бы другие производители приложений имели такой же подход, расходы пользователей на защиту своей конфиденциальности выросли бы непомерно и для некоторых людей могли бы составлять до нескольких тысяч евро в год.

Уже сейчас TikTok тестирует подписку без рекламы за пределами США. В ближайшее время другие поставщики приложений могут последовать за ними, что сделает конфиденциальность онлайн недоступной. По данным Google, у среднестатистического человека на смартфоне установлено 35 программ. Если бы все эти приложения последовали примеру Meta и взимали подобную комиссию, людям пришлось бы платить "комиссию за фундаментальные права" в размере 8815,80 евро в год. Для семьи из четырех человек цена конфиденциальности данных возрастет до 35 263,20 евро в год - это больше, чем средний доход при полном рабочем дне в ЕС, - говорится в сообщении.

Дополнение

В июле Европейский суд правосудия (СЕС) постановил, что обработка Meta данных пользователей для персонализированной рекламы была незаконной. Но не только это: в январе Европейский совет по защите данных оштрафовал Meta на 390 миллионов евро за это нарушение и обязал компанию получить согласие пользователей на основе жалобы NOYB от 2018 года. Meta сейчас хочет взимать с людей плату за выбор конфиденциальной настройки. С начала ноября пользователи Instagram и Facebook должны были выбирать между оплатой до 251,88 евро в год или наблюдением за своими личными данными для целевой рекламы.

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