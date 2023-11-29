Meta просят оштрафовать за попытку ввести платную подписку на Facebook и Instagram

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
  •  9510 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
  •  132741 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
  •  133293 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
  •  120251 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
  •  122006 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
  •  136229 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  151519 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  180766 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  168511 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
  •  32711 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  167123 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  154275 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153210 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142287 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  135952 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
meta-prosyat-oshtrafovat-za-popitku-vvesti-platnuyu-podpisku-na-facebook-i-instagram

Meta просят оштрафовать за попытку ввести платную подписку на Facebook и Instagram

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 10:02  •  1603 просмотра

Read in English

NOYB призывает австрийскую DPA остановить планы Meta по подписке на безрекламные Facebook и Instagram, которые они рассматривают как способ защиты приватности, и предлагает оштрафовать Meta, чтобы удержать других от подобных действий. Стоимость подписки, ориентированной на защиту приватности, может достигать тысяч евро в год для пользователей.

Организация NOYB требует от австрийского органа по защите данных DPA срочно прекратить предполагаемые нарушения с стороны Meta, связанные с введением подписки. Также предлагают наложить штраф на компанию. Это должно убедить других крупных игроков не следовать подходу Meta к вопросам конфиденциальности. Об этом говорится в заявлении организации, пишет УНН.

Детали

В NOYB утверждают, что стоимость подписки, которая бы позволила юзерам пользоваться соцсетями Meta без просмотра рекламы и без их отслеживания для настройки персонализированной рекламы, является "совсем не пропорциональной". Кроме этого, отмечают, что если бы другие производители приложений имели такой же подход, расходы пользователей на защиту своей конфиденциальности выросли бы непомерно и для некоторых людей могли бы составлять до нескольких тысяч евро в год.

Уже сейчас TikTok тестирует подписку без рекламы за пределами США. В ближайшее время другие поставщики приложений могут последовать за ними, что сделает конфиденциальность онлайн недоступной. По данным Google, у среднестатистического человека на смартфоне установлено 35 программ. Если бы все эти приложения последовали примеру Meta и взимали подобную комиссию, людям пришлось бы платить "комиссию за фундаментальные права" в размере 8815,80 евро в год. Для семьи из четырех человек цена конфиденциальности данных возрастет до 35 263,20 евро в год - это больше, чем средний доход при полном рабочем дне в ЕС,

- говорится в сообщении.

Дополнение

В июле Европейский суд правосудия (СЕС) постановил, что обработка Meta данных пользователей для персонализированной рекламы была незаконной. Но не только это: в январе Европейский совет по защите данных оштрафовал Meta на 390 миллионов евро за это нарушение и обязал компанию получить согласие пользователей на основе жалобы NOYB от 2018 года. Meta сейчас хочет взимать с людей плату за выбор конфиденциальной настройки. С начала ноября пользователи Instagram и Facebook должны были выбирать между оплатой до 251,88 евро в год или наблюдением за своими личными данными для целевой рекламы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый бигтех апеллирует против новых правил ЕС: Meta оспаривает применение к Messenger ограничений

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Технологии
Meta просять оштрафувати за спробу запровадити платну підписку на Facebook та Instagram
Meta is asked to fine for trying to introduce paid subscriptions to Facebook and Instagram
Новости по теме

Meta просят оштрафовать за попытку ввести платную подписку на Facebook и Instagram

NOYB призывает австрийскую DPA остановить планы Meta по подписке на безрекламные Facebook и Instagram, которые они рассматривают как способ защиты приватности, и предлагает оштрафовать Meta, чтобы удержать других от подобных действий. Стоимость подписки, ориентированной на защиту приватности, может достигать тысяч евро в год для пользователей.

Технологии •   •  1603 просмотра
Meta просят оштрафовать за попытку ввести платную подписку на Facebook и Instagram

Совет Украина-НАТО обсудит путь Украины к членству и необходимые для этого реформы - Столтенберг

НАТО и Украина обсудят путь Украины к членству в Альянсе, необходимые реформы и поддержку на поле боя на первом заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Политика •   •  1624 просмотра
Совет Украина-НАТО обсудит путь Украины к членству и необходимые для этого реформы - Столтенберг

В Беларуси остаются войска рф, но ударных групп среди них нет - спикер Сил обороны

Российские войска остаются в Беларуси, включая связистов и персонал аэродромов, но никаких наступательных ударных групп вблизи белорусско-украинской границы не наблюдается. Боевые подразделения были переброшены на восток и юг Украины.

Война •   •  3465 просмотра
В Беларуси остаются войска рф, но ударных групп среди них нет - спикер Сил обороны

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Стоимость автогаза не превысила 80% от цены бензина, порога, за которым его использование станет не обоснованным, говорит эксперт Сергей Куюн, который ожидает, что нынешний всплеск цен, вызванный дефицитом, ослабнет в течение десяти дней.

Экономика •   •  9510 просмотра
Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Мишель: на саммите ЕС сосредоточат усилия для решений в поддержку Украины, надеюсь, с началом переговоров о вступлении

Президент Евросовета Шарль Мишель хочет усилить поддержку Киева и уверяет, что европейские лидеры "полны решимости продолжать поддерживать Украину".

Политика •   •  3706 просмотра
Мишель: на саммите ЕС сосредоточат усилия для решений в поддержку Украины, надеюсь, с началом переговоров о вступлении

Британская разведка: россия начала чаще использовать против Украины 500-килограммовые кассетные авиабомбы

Британская разведка сообщает, что с ноября россия активизировала использование кассетных бомб РБК-500 в Украине. Эти бомбы применяются, в частности, в Донецкой области и могут покрывать площадь в несколько сотен метров.

Война •   •  6911 просмотра
Британская разведка: россия начала чаще использовать против Украины 500-килограммовые кассетные авиабомбы

На Херсонщине нанесли удар по зданию, где проходило совещание оккупантов: есть погибшие - ЦНС

Силы обороны нанесли удар по зданию в Юбилейном на Херсонщине, в результате которого погибли пятеро оккупантов.

Война •   •  11821 просмотра
На Херсонщине нанесли удар по зданию, где проходило совещание оккупантов: есть погибшие - ЦНС

Более 1000 артобстрелов за сутки: Тарнавский заявил о повышенной активности оккупантов на Таврическом направлении

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 48 единиц военной техники на Таврическом направлении. В частности, уничтожено 4 танка, 22 БпЛА и 1 единицу спецтехники.

Война •   •  12239 просмотра
Более 1000 артобстрелов за сутки: Тарнавский заявил о повышенной активности оккупантов на Таврическом направлении

Снимал работу ПВО в Одессе: СБУ задержала тиктокера

СБУ задержала одесского TikToker'а за то, что он снимал и публиковал в интернете видеозаписи операций противовоздушной обороны, рискуя способствовать повторным атакам на город. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  10715 просмотра
Снимал работу ПВО в Одессе: СБУ задержала тиктокера

В "черную пятницу" украинцы нарастили покупки с оплатой картами почти на четверть

В "черную пятницу" украинцы потратили 2,5 млрд грн с помощью карт ПриватБанка, что на 22% больше, чем в среднестатистические дни, а общий объем безналичных покупок за неделю достиг 15,3 млрд грн.

Экономика •   •  12506 просмотра
В "черную пятницу" украинцы нарастили покупки с оплатой картами почти на четверть